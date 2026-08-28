Vượt qua hơn 1.200 tác phẩm dự thi từ các tác giả trong và ngoài nước, tác phẩm Khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới từ bản sắc cội nguồn của ca sĩ Tùng Dương đã thuyết phục hoàn toàn Hội đồng Giám khảo để mang về giải Nhì với giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng.

Cùng nhận giải Nhì với Tùng Dương là tác giả Saleem Hammad (người Palestine) với bài viết "Việt Nam trong trái tim tôi".

Tùng Dương tiết lộ đây là lần đầu tiên được vinh danh ở một lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến ca hát. “Từ trước đến giờ, tôi thường nhận các giải thưởng về nghệ thuật, thanh nhạc. Lần này, tôi chỉ muốn đưa ra góc nhìn của mình về âm nhạc Việt Nam với mong muốn mang văn hóa, âm nhạc nước nhà ra thế giới. Có những điều hát không đủ, phải viết mới có thể nói hết những điều mình mong muốn"- Tùng Dương bày tỏ với VietNamNet.

Nam ca sĩ tiết lộ nguồn cảm hứng để cầm bút đến từ nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê - một hình mẫu nghệ thuật anh vô cùng ngưỡng mộ bởi tinh thần luôn hướng về cội nguồn dân tộc. "Anh Nguyên Lê đã nổi tiếng rất lâu rồi và Tùng Dương cũng đã có cơ duyên được chơi nhạc với anh ở Pháp và ở Việt Nam. Đó là một nghệ sĩ tận hiến cho âm nhạc nhưng vẫn không bao giờ quên được nơi mà mình gắn bó, sinh ra và lớn lên, đó chính là đất nước Việt Nam.

Chính vì vậy mà những làn điệu dân ca, chèo, rồi là quan họ đều xuất hiện trong những dự án âm nhạc của anh với các nghệ sĩ quốc tế. Đó là điều làm cho Tùng Dương rất xúc động. Một con người sống ở một đất nước khác nhưng nhưng vẫn đau đáu với quê hương đất nước. Hình ảnh của anh Nguyên Lê cũng bảo chứng cho một người nghệ sĩ quyết liệt đi đến tận cùng với đam mê của mình", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương chia sẻ cảm xúc tại sự kiện.

Sau 2 tháng rưỡi phát động, BTC cuộc thi đã nhận được 1.200 tác phẩm viết từ các tác giả trong và ngoài nước, trong đó khoảng 100 tác phẩm được chọn đăng và 21 tác phẩm được chọn trao giải.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt, Trưởng BTC cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi để mọi người dân Việt Nam cả trong nước và nước ngoài, bạn đọc báo Dân Việt và cả những bạn bè quốc tế yêu Việt Nam tham dự. Đây là nơi để chia sẻ câu chuyện của mình về Việt Nam thông qua góc nhìn, trải nghiệm, từ những chuyến đi, những người đã gặp, những giá trị văn hóa lịch sử, những đổi thay, những điều khiến người ta yêu mến và gắn bó".

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả. Không ít tác giả là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt đang công tác tại Việt Nam. Tác giả cao tuổi nhất tham dự cuộc thi là Thiếu tướng Phan Văn Lai - 96 tuổi và tác giả ít tuổi nhất là em Trịnh Anh Tú - 8 tuổi.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin Đối ngoại và TBT Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt trao giải cho các chủ nhân giải ''Chuyên đề''.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin Đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Phó Trưởng BTC cuộc thi cho biết: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nội dung lớn của Chiến lược là kể câu chuyện Việt Nam và Báo Dân Việt là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tổ chức cuộc thi để hưởng ứng việc thực thi chiến lược này.

“Cuộc thi đã mở rộng không gian để người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng viết, kể về Việt Nam. Qua cuộc thi này, mỗi người dân Việt Nam đều có thể góp phần viết nên câu chuyện về đất nước mình”, Cục trưởng Phạm Anh Tuấn nói.

Đại tá Vũ Quốc Huy giành giải Nhất.

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về tác phẩm “Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng” của Đại tá Vũ Quốc Huy. BTC cũng trao 3 giải Ba, 10 giải Chuyên đề và 5 giải Nhân vật truyền cảm hứng. Bên cạnh những cây bút quen thuộc như PGS. Bùi Hoài Sơn, nhà báo Lê Đức Sảo còn có những tác giả người nước ngoài như Saleem Hammad, GS. Andreas Stoffers... nhận giải.

Thưởng thức giọng hát Tùng Dương tại sự kiện:

Ảnh: BTC

Clip: Anh Phương