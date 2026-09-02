Thầy giáo cấp 2 xuất thân khó khăn

Ca sĩ Viết Danh tên đầy đủ là Hoàng Viết Danh, sinh năm 1987 tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị).

Anh mê hát từ bé, từng tham gia không sót cuộc thi văn nghệ nào tại địa phương. Do điều kiện kinh tế gia đình, anh đành theo học khoa Sư phạm Trường Đại học Quảng Bình để không tốn học phí.

Sau khi tốt nghiệp, Viết Danh được phân công về dạy nhạc cho một trường cấp 2. Dù công việc "gõ đầu trẻ" khá ổn định, thậm chí đã mở lớp dạy thêm, anh vẫn không nguôi đam mê, cứ thèm hát.

Vì vậy, ban ngày anh đi dạy, ban đêm tranh thủ đi diễn ở quán cà phê, chương trình tiệc, liên hoan của các đơn vị... Vì hoàn cảnh hơi khó khăn lại sẵn đam mê hát, anh đi diễn với tâm thế "kiếm thêm đồng nào vui đồng ấy", hiếm khi từ chối.

Viết Danh là Trung tá quân đội.

Nhờ hoạt động âm nhạc nghiệp dư, Viết Danh gặp gỡ, được các nghệ sĩ trong Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình rủ về đơn vị. Anh quyết định xin thôi làm giáo viên để theo đuổi sự nghiệp hát.

Sau này, cũng từ sự động viên của các đồng nghiệp tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, Viết Danh ghi danh thi Sao mai 2009, mở ra cơ hội được đặc cách vào học tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

"Thời gian đầu, do chưa quen thời tiết, tôi đau ốm triền miên, nhất là viêm xoang, ảnh hưởng lớn tới dây thanh. Hồi mới ra Hà Nội, tôi còn dại lắm, mất một thời gian để làm quen môi trường học tập, cuộc sống mới. May mắn là dù 'có tuổi', tôi được học cùng các bạn trong diện được đặc cách nên không chênh lệch tuổi tác nhiều, có thể kết nối nhau rất nhanh. Tôi biết ơn năm tháng học tập tại trường cùng các thầy cô tận tụy đã cho mình những nền tảng đầu tiên trong âm nhạc", anh nhớ lại.

"Những ánh sao đêm" - Viết Danh

Tuổi 37 lên Trung tá

Năm 2011, khi còn là sinh viên, Viết Danh chính thức nhận quân hàm quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Năm 2015, anh tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

10 năm kể từ khi vào quân ngũ, Viết Danh tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn, liên tục giành huy chương, giải thưởng từ các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp như: giải Nhì Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2019, HCV Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh, giải Nhì Giọng hát hay Hà Nội 2020... cùng nhiều HCV, HCB tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quân.

Sau thời gian công tác, năm 2021, Viết Danh được chuyển ngạch quân nhân chuyên nghiệp sang sĩ quan. Năm 2024, anh được thăng cấp bậc hàm lên Trung tá; một năm sau được bổ nhiệm Phó Đoàn trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Viết Danh hay bị đồng nghiệp trêu là "Trung tá trẻ nhất Hà Nội".

Là cán bộ quản lý và nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát, Viết Danh phải đảm bảo trách nhiệm với cơ quan đơn vị song song với hoạt động nghệ thuật cá nhân.

Để cân bằng công việc, anh giữ thói quen sắp xếp lịch trình chi tiết, cẩn thận. Nếu lịch trình chồng chéo, anh phải ưu tiên, đặt nhiệm vụ của người lính lên cao nhất.

"Tôi may mắn khi được các thủ trưởng tạo điều kiện để tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác hoạt động nghệ thuật, phát huy hết tài năng và vươn xa trong sự nghiệp. Chúng tôi muốn cho thấy nghệ sĩ quân đội không chỉ hoạt động trong phạm vi quân đội mà còn phục vụ khán giả đại chúng, đóng góp cho nền âm nhạc như các đồng nghiệp khác", Trung tá chia sẻ với VietNamNet.

"Đất nước trọn niềm vui" - Viết Danh

Kiên định với con đường đã chọn

Là giọng ca khá đắt show ở miền Bắc nhưng Viết Danh không phải tên tuổi được đại chúng biết đến rộng rãi. Do tính cách kín đáo, anh không sát sao việc quảng bá tên tuổi, dẫn đến hình ảnh có phần hạn chế. Ngoài ra, anh còn là người lính nên hoạt động truyền thông phải theo quy định của quân đội.

Dù vậy, Viết Danh tin tưởng và kiên định với con đường đã chọn. Sau 2 cột mốc A50 và A80 năm 2025, anh thấy rõ sự sôi động, bùng nổ của dòng nhạc cách mạng. Là người hát thính phòng, anh vui và càng thêm yêu, đam mê và tự hào với dòng nhạc mình theo đuổi.

Viết Danh muốn đưa nhạc cách mạng đến gần với người trẻ hơn.

"Hơn bất cứ ai, tôi luôn mong mỏi đưa nhạc cách mạng đến gần với người trẻ để họ thêm yêu nước, tự hào dân tộc và trân trọng những giá trị lịch sử cha ông để lại. Ngoài ra, nói vui chút, khi dòng nhạc cách mạng bùng nổ, tôi đắt show hơn, được hát và khán giả biết đến nhiều hơn", nam ca sĩ nói.

Trước câu hỏi về thu nhập, Viết Danh thừa nhận "chưa thể so sánh với các cây đa, cây đề" nhưng đủ để anh hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần.

Về những kế hoạch trong tương lai, ca sĩ Viết Danh chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Thủ trưởng đang tạo điều kiện để năm sau tôi theo chương trình đào tạo thạc sĩ và lớp cao cấp lý luận chính trị để nâng cao chuyên môn từ thanh nhạc đến nghiệp vụ quản lý và sĩ quan cao cấp".

Ảnh: FBNV