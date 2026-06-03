Nhạc sĩ Lê Anh Thủy sinh năm 1983 là người gốc Huế, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Năm 2004, Lê Anh Thủy tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây.

Năm 2005, anh về làm việc tại quê nhà Nghệ An, đến năm 2016 trở lại Hà Nội sinh sống đến nay.

Lê Anh Thủy từng hoạt động với tư cách nghệ sĩ guitar bass, đến năm 2012 mới sáng tác bài đầu tiên. Hiện, tên tuổi 8X đã không còn xa lạ với các tác phẩm như: E ấp, Trăng buông, Mộng mị, Họa, Yếm, Tựa đóa sen, Ngày hát tình ca...

Lê Anh Thủy là Trung tá, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1, tính đến nay có 25 năm phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của nhạc sĩ Lê Anh Thủy.

Trong sự nghiệp, anh gặt hái nhiều thành tích như: HCB Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2014, HCV và HCB Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2018, bằng khen Nhạc sĩ sáng tác, hòa âm xuất sắc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2023...

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Lê Anh Thủy cho biết mỗi nam tham gia ít nhất 80 buổi biểu diễn phục vụ bà con, nhân dân trên địa bàn và ngoài địa bàn cũng như các chương trình chính trị trong quân đội với vai trò giám đốc âm nhạc, sản xuất âm nhạc và sáng tác.

Làm việc ở môi trường quân đội, anh không thể tự do "bay nhảy", làm gì tùy thích như các đồng nghiệp ngoài kia. Giờ giấc, tác phong của quân nhân có quy định riêng, lịch trình cũng luôn phải báo cáo với thủ trưởng.

Dù vậy, ở đây anh học được nhiều kiến thức, nếp sống kỷ luật cũng mang lại những lợi ích nhất định cho bản thân.

Lê Anh Thủy mang quân hàm Trung tá.

Vào nghề sáng tác khá muộn, Lê Anh Thủy hiểu khả năng cập nhật của mình không bằng người trẻ nên từ đầu đã chọn phát triển ở dòng nhạc dân gian đương đại.

Dòng nhạc này không thuần túy giải trí hay dễ bùng nổ nên anh chấp nhận đi chậm để đổi lại sự bền vững, dài lâu.

Với Lê Anh Thủy, công việc ở Đoàn Văn công Quân khu 1 là điểm tựa vững chắc cho anh trong cuộc sống cũng như việc theo đuổi đam mê khác.

Nhiều người quen của Lê Anh Thủy thường nghĩ môi trường quân đội cứng nhắc nhưng thực tế anh luôn thủ trưởng tạo điều kiện, động viên cũng như cho ra ngoài cập nhật thị trường, từ đó phục vụ cho quân đội tốt hơn.

Nhiều người bất ngờ khi biết anh có 25 năm phục vụ quân đội.

Nam nhạc sĩ kể thêm không ít người bất ngờ khi biết anh là Trung tá hay một quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội 25 năm.

Sau giai đoạn 2018 - 2020 hoạt động năng nổ với vai trò nhạc sĩ, Lê Anh Thủy dần chuyển trọng tâm vào mảng sản xuất chương trình, sự kiện và lễ hội âm nhạc từ các cơ quan, ban ngành đến doanh nghiệp.

Bí quyết, theo anh là mỗi giai đoạn "luôn quyết định nhanh, theo đuổi một cách quyết liệt và đạt được thành quả". Trong tương lai, nam nhạc sĩ còn muốn thử sức mở công ty riêng để quản lý và đào tạo các tài năng trẻ.

Lê Anh Thủy đời thường.

Lê Anh Thủy từng là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật quân đội cơ sở 2 ở Nghệ An (2005 - 2008) cũng như nhận dạy nhiều học viên thi vào các trường nhạc ở Hà Nội. Tuy nhiên, anh hiểu rõ đào tạo nghệ sĩ là công việc phức tạp hơn nhiều so với dạy hát.

Hiện, nhạc sĩ Lê Anh Thủy sống cùng cháu ruột ở Hà Nội, chưa kết hôn nhưng đang tìm hiểu một người. Anh độc thân nhiều năm do không có cảm xúc tìm hiểu ai, chỉ muốn sống một mình.

Lê Anh Thủy an lòng khi các thành viên trong gia đình đều ổn nhưng trong tương lai, nếu có điều kiện, anh muốn lo cho bố mẹ nhiều hơn.

Về tài chính, Lê Anh Thủy tự nhận "dễ thở chứ không dư dả". Công việc trong quân đội giúp anh có cuộc sống ổn định dù không giàu.

MV "E ấp" (sáng tác: Lê Anh Thủy; thể hiện: Đinh Hiền Anh)

Mi Lê

Ảnh: FBNV