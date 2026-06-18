NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972 công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân được 29 năm và hiện mang hàm Trung tá. Là công an xịn nhưng nhiều năm qua anh ghi dấu ấn với những vai giang hồ cộm cán.

Trung tá Hồ Phong.

Khi còn trẻ nam diễn viên từng vào vai công an, những nhân vật hiền lành nhưng cả chục năm nay cứ khi nào NSƯT Hồ Phong xuất hiện là khán giả mặc định đó là vai phản diện. Sau vai Dương cơ bắp trong Độc đạo, Trung tá công an Hồ Phong tiếp tục vào vai ông trùm máu lạnh điều hành đường dây buôn bán, vận chuyển chất cấm trong phim cảnh sát hình sự Lửa trắng.

"So với các nhân vật tôi từng làm, đây là vai diễn rất khó vì nhân vật lật mặt liên tục, luôn nghi ngờ và không bao giờ tin tưởng ai hay bất cứ điều gì. Khi đọc kịch bản, tôi nói với tác giả sao có thể viết ra một nhân vật hiểm hóc như thế. Nhân vật có đời sống tình cảm phức tạp lại không có sự hậu thuẫn của hai người con ruột", Trung tá Hồ Phong chia sẻ về vai ông trùm trong Lửa trắng sẽ bắt đầu lên sóng VTV3 từ 18/6 tới.

Trung tá Hồ Phong từng vào vai công an hồi trẻ.

Với khán giả truyền hình thập niên 1990, giọng nói của NSƯT Hồ Phong vô cùng quen thuộc với tư cách diễn viên lồng tiếng. Nam diễn từng góp mặt trong loạt phim truyền hình đình đám một thời như: Mảnh đời của Huệ, series phim cảnh sát hình sự, Đất và Người, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng.... Những năm gần đây anh gây chú ý qua hàng loạt bộ phim giờ vàng Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo, Chúng ta của 8 năm sau... từ vai kẻ biến thái đến ông trùm, giang hồ nhận không ít gạch đá.

"Là một chiến sĩ công an nhân dân nhưng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nên tôi làm chuyên về nghiệp vụ của mình. Tôi thích thể hiện vai phản diện trên truyền hình vì các nhân vật này đa tính cách, đa màu sắc và gây ấn tượng mạnh tới tâm lý khán giả, cuộc đời cũng khá phong phú. Ngay cái tên của nhân vật phản diện cũng gây ám ảnh và nhiều tranh cãi tới người xem", Hồ Phong trả lời VietNamNet.

Tạo hình nhân vật Lão Công của Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" sắp lên sóng VTV.

Khi nào NSƯT Hồ Phong sẽ làm người tốt trên màn ảnh mà cụ thể là vai công an thay vì chuyên đóng tội phạm? Trước câu hỏi này của VietNamNet, NSƯT Hồ Phong chia sẻ: "Tôi đã từng vào vai công an từ rất lâu rồi. Thực ra việc khi nào tôi trở lại với vai chính diện phải hỏi các đạo diễn. Tôi là diễn viên nên mời vào vai nào đóng vai đó. Diễn viên Bảo Anh có lần hỏi vui là có khi nào tôi nhường vai của tôi cho cậu ấy không. Tôi nói mình không quyết định được mà là do đạo diễn. Đóng chiến sĩ công an không chỉ là vinh dự mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi cũng mong có dịp nào đó xuất hiện vai công an trên phim".

NSƯT Hồ Phong được đạo diễn lựa chọn vào những vai phản diện vì gương mặt và ánh mắt sắc lạnh của mình. Vì thường xuyên vào vai phản diện nên anh cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Nhiều khán giả quá ấn tượng với vai diễn của Hồ Phong nên mặc định anh ở ngoài cũng đáng sợ, đáng ghét như những nhân vật thể hiện. Vào thời điểm Hương vị tình thân phát sóng, một người bạn về quê kể lại: "Cả làng em xem phim, đi đến đâu cũng thấy mọi người chửi anh" nhưng nghe vậy Hồ Phong lại vui vì mình vào vai đạt.

NSƯT Hồ Phong cùng vợ và 2 con trai.

Luôn xuất hiện với tạo hình hầm hố, bặm trợn trên màn ảnh nhưng ngoài đời NSƯT Hồ Phong là ông bố trách nhiệm và chu đáo. Trên trang cá nhân anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc và chơi đùa với các con khi không phải đi làm phim và vợ đi công tác.

NSƯT Hồ Phong kết hôn với bà xã kém 7 tuổi làm trong lĩnh vực ngân hàng. Anh chị có con gái đầu lòng vào năm 2000 rồi lượt có thêm con vào các năm 2005, 2017 và 2003. Nam nghệ sĩ quan niệm con cái là trời cho, là hồng phúc của gia đình nên dù sinh con thứ 4 khi đã lớn tuổi, vợ chồng anh không ngại.

NSƯT Hồ Phong cùng Thu Quỳnh tại họp báo ra mắt phim "Lửa trắng".

Khi có con thứ 4, NSƯT Hồ Phong đã ngoài 50 tuổi nhưng anh không quản việc thức khuya chăm con, phụ vợ làm việc nhà. Dù vậy, Hồ Phong nói vợ anh là người chịu nhiều vất vả, phải gánh vác nhiều vì anh thường xuyên vắng nhà. Luôn đóng phim cùng các nữ diễn viên trẻ đẹp trên màn ảnh nhưng đời thường NSƯT Hồ Phong luôn dành tình cảm và những lời có cánh cho vợ.

NSƯT Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" (Nguồn: VTV)