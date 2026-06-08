Liên hệ với NSND Hồng Tuấn vài lần anh mới bắt máy với lý do điện thoại luôn tắt chuông bởi nhà có trẻ con. Cách đây vài tháng, ở tuổi 58, anh mới có cháu đích tôn. Nghệ sĩ ở với con trai lớn và cháu nội nên thời gian này bận rộn chăm và chơi với cháu. Anh coi đó là niềm vui lúc về già khi có cả sự nghiệp và gia đình bình ổn.

NSND Hồng Tuấn đóng "Của để dành" khi chưa đầy 30 tuổi.

Khán giả từng xem phim Của để dành đình đám lên sóng năm 1998 vẫn còn nhớ gương mặt gầy gò thư sinh của NSND Hồng Tuấn trong vai người con trai thứ của bà Vi. Sau gần 30 năm, không nhiều người nhận ra người diễn viên ấy chính là Trung tá Hồng Tuấn trong sắc phục của ngành công an.

Ở tuổi gần 60, nghệ sĩ mập hơn và thay đổi nhiều so với thời trẻ. Mấy chục năm qua, NSND Hồng Tuấn không đóng phim mà chuyên tâm trên sân khấu kịch.

NSND Hồng Tuấn hiện là Trung tá công an.

NSND Hồng Tuấn tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và về đầu quân ngay cho Đoàn Kịch nói CAND (nay là Nhà hát Kịch Công an nhân dân), tính đến nay đã 34 năm. Anh có nhiều vai diễn được đông đảo khán giả yêu thích và được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, huy chương vàng, bạc tại các liên hoan, hội diễn.

Diễn viên Hồng Tuấn được phong tặng NSƯT năm 2015 và NSND năm 2023 trong đợt phong tặng thứ 10. Anh cho biết sẽ nghỉ hưu vào năm 2027. Tuy vậy, NSND Hồng Tuấn chia sẻ với VietNamNet điều này là hết sức bình thường chứ không hụt hẫng trước ngưỡng cửa về hưu.

"Trong nghệ thuật, người nghệ sĩ sống giữa công việc và cuộc sống hàng ngày gần gũi nên khi dừng làm việc không thấy hụt hẫng. Người nghệ sĩ luôn phải làm việc và phấn đấu, chạy cùng với thời đại, chuyện nghỉ hưu chỉ là về mặt thủ tục pháp lý", anh nói.

NSND Hồng Tuấn và Bảo Thanh trong vở diễn mới đây của Nhà hát Kịch CAND.

Hồi trẻ NSND Hồng Tuấn cũng năng nổ đi đóng phim bên ngoài, cứ có vai là báo cáo với nhà hát xin phép rồi lên đường. Vì vậy anh cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên khi giữ vị trí quản lý một đoàn kịch ở nhà hát quá bận rộn nên NSND Hồng Tuấn chỉ chuyên tâm cho sân khấu mà hoàn toàn không đóng phim như nhiều đồng nghiệp khác. Thu nhập của anh cũng chủ yếu đến từ lương ở nhà hát (hiện lương của Trung tá công an có hệ số 7,4 - khoảng gần 19 triệu đồng).

Vì sao lâu rồi không thấy anh đóng phim?, NSND Hồng Tuấn lý giải: "Trước tôi có làm phim nhưng giờ phim chủ yếu là dài tập mà mới đây tôi vẫn còn là quản lý nên thực sự không có thời gian đi quay. Có lẽ phải 25 năm tôi chưa đóng phim". Nghệ sĩ nói khi nghỉ hưu có thể sẽ quay lại màn ảnh nhiều hơn khi có thời gian và không bận việc nhà hát như mấy chục năm qua.

NSND Hồng Tuấn cùng vợ và 2 con.

Đời tư, NSND Hồng Tuấn sống kín tiếng và chưa từng chia sẻ về vợ con. Lần trò chuyện hiếm hoi với truyền thông trên VietNamNet, anh chia sẻ kết hôn năm 1996 và có 2 con, 1 trai, 1 gái. Anh cho biết con trai cũng làm diễn viên nhưng không chuyên, chủ yếu làm phim ngắn trên mạng.

Con gái NSND Hồng Tuấn học năm cuối tại Học viện báo chí và tuyên truyền, con dâu mà MC Quế Phương ở VTV. Dù không ai thực sự theo nghề bố với tư cách diễn viên chuyên nghiệp nhưng anh nói các con đều đam mê nghệ thuật, từ nhỏ đã lên sân khấu kịch diễn cùng bố.

NSND Hồng Tuấn và vợ.

Khi được hỏi về vợ, NSND Hồng Tuấn chia sẻ với VietNamNet chị kém anh 4 tuổi, hiện tham gia công tác ở phường, các đoàn thể và mở cửa hàng may ở nhà để kiếm thu thu nhập cho gia đình. Với anh, vợ là một người đảm đang, dịu dàng xinh đẹp, người vun vén cho tổ ấm suốt 3 thập kỷ để NSND Hồng Tuấn yên tâm cống hiến và làm nghề. Anh nói cuộc sống gia đình 3 thế hệ rất giản dị nhưng vui vẻ, đầm ấm.

Ngoài công việc và gia đình, NSND Hồng Tuấn còn có đam mê đặc biệt với âm thanh, chơi đĩa than, đĩa từ nhiều năm qua như một cách cân bằng cuộc sống và làm phong phú đời sống tinh thần của người nghệ sĩ. Anh có thể dành hàng giờ liền ở ngồi ở cửa hàng đĩa than quen thuộc của người anh thân thiết gần nhà để nghe nhạc, ngắm nghía những chiếc đĩa quý hiếm và trao đổi về âm nhạc.

Trung tá Hoàng Công - PGĐ Nhà hát Kịch Công an nhân dân: "Anh Hồng Tuấn là thế hệ thứ hệ cùng về Nhà hát với Thiếu tướng, NSND, Nguyễn Công Bẩy; Đại tá NSND Nguyễn Hải, hiện anh là người lớn tuổi nhất nhà hát. Anh đã từng giữ chức vụ Trưởng Đoàn kịch, Nhà hát CAND (giai đoạn 2018-2022). Năm 2025 anh đủ tuổi nghỉ chế độ nhưng với chính sách đãi ngộ (chiêu hiền, đãi sĩ) của Bộ Công an và danh hiệu NSND, anh được giữ lại công tác thêm 2 năm để tiếp tục thoả đam mê cũng như là điểm tựa, là tấm gương và dìu dắt, truyền lửa cho đội ngũ diễn viên kế cận, trẻ của nhà hát. Anh là người yêu nghề, trau chuốt, tỉ mỉ trong từng vai diễn, luôn chia sẻ kinh nghiệm, góp ý, trao đổi với đồng nghiệp để sau mỗi đêm diễn, mỗi vai diễn mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn. Anh là người có lối sống hoà đồng, giản dị, chân thành".

NSND Hồng Tuấn trong "Của để dành" (Nguồn VTV):

Ảnh: NVCC