Ca sĩ Võ Hạ Trâm được lựa chọn đồng hành cùng bom tấn sử thi Ấn Độ Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại trong vai trò đại sứ phim tại Việt Nam.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Sở hữu giọng hát nội lực cùng nền tảng thanh nhạc vững vàng, Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Đặc biệt, sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm thường xuyên đưa âm hưởng và hình ảnh văn hóa của quê chồng vào các sản phẩm âm nhạc của mình, nổi bật là MV Về với em.

Chính sự giao thoa văn hóa trong cả đời sống và âm nhạc đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt phù hợp để đồng hành cùng Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại. Không đơn thuần đảm nhận vai trò quảng bá một tác phẩm nghệ thuật, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp khán giả Việt hiểu thêm những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng này.

'Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại' là bom tấn đắt đỏ bậc nhất điện ảnh Ấn Độ.

Võ Hạ Trâm tiết lộ ngay khi được mời đồng hành cùng bộ phim, cô chia sẻ niềm vui với chồng và gia đình của ông xã. Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Ấn Độ không chỉ là quê hương của ông xã mà còn là nơi gắn bó sâu sắc với cả gia đình tôi. Văn hoá Ấn Độ luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong trái tim Võ Hạ Trâm. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên của phim Ramayana, cả gia đình Trâm đã háo hức ngóng chờ vì đây là dự án gắn liền với giá trị văn hoá và tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ. Được trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Trâm cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ".

Hai phần phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được đầu tư lên tới 500 triệu USD. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Ấn Độ và những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood.

Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/11/2026.

Giữ vai trò nhà sản xuất phim là Namit Malhotra - người đứng đầu DNEG - công ty kỹ xảo từng nhiều lần giành giải Oscar và góp phần tạo nên những tác phẩm đình đám như: The Odyssey, Dune, Interstellar và Inception. Đạo diễn Nitesh Tiwari nổi tiếng với Dangal - bộ phim Ấn Độ hiện có doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt, phần âm nhạc của phim do hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman đảm nhiệm.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash thủ vai). Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.