Ngày 17/7/2026, tất cả sự chú ý của người yêu điện ảnh trên toàn cầu sẽ đổ dồn về một trong những bom tấn sử thi được chờ đón nhất năm nay - đứa con tinh thần tiếp theo của “quái kiệt” Christopher Nolan The Odyssey. Tác phẩm này sẽ lần đầu tiên đưa thiên sử thi kinh điển, vĩ đại của Homer lên màn ảnh rộng, hứa hẹn đem lại trải nghiệm thị giác và thính giác bùng nổ cho người xem khi chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam.

Đạo diễn Christopher Nolan.

Là một sử thi hành động mang đậm màu sắc thần thoại, The Odyssey được quay tại nhiều địa điểm hoành tráng trên khắp thế giới bằng công nghệ phim hoàn toàn mới của Nolan.

Từ bờ biển Địa Trung Hải đến những vùng đất Bắc Âu, các điểm đến khắp thế giới sẽ tái hiện trọn vẹn sự kịch tính và hùng vĩ trong sử thi của Homer dưới tầm nhìn sáng tạo của Christopher Nolan trong The Odyssey. Bộ phim là cuốn biên niên sử khắc họa hành trình 10 năm đơn độc tìm đường về nhà đầy bão táp của Odysseus (Matt Damon) sau cuộc chiến thành Troy. Đó là lý do vì sao mỗi bối cảnh được chọn trong The Odyssey tự thân chúng đã là một kỳ quan mang trong mình những câu chuyện vĩ đại.

Các bối cảnh xuất hiện trên phim.

"Tôi muốn kết hợp phong cách làm phim của mình với thể loại thần thoại Hy Lạp, một phương thức kể chuyện điện ảnh yêu thích và tin rằng có thể tạo nên sức mạnh đặc biệt đối với khán giả. Điều đó phần lớn nằm ở thế giới trong phim...

Những vùng đất với khí hậu và địa hình khắc nghiệt là yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi muốn tạo nên một thế giới mà ở đó khán giả có thể thực sự tưởng tượng mình đang ở trên con thuyền cùng Odysseus; có thể hiểu được một thế giới quan nơi con người nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên như hiện thân của những vị thần quyền lực và đầy cuồng nộ. Và chính niềm hứng khởi của bộ phim cũng nằm ở quá trình sáng tạo ấy. Làm thế nào để biến những ý tưởng phi thường và những tình huống tưởng chừng không thể thành hiện thực", đạo diễn Christopher Nolan chia sẻ.

Phim được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX.

Chia sẻ về quá trình quay phim, đạo diễn 55 tuổi cho biết thêm: “Đây chắc chắn là bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Cảm giác như chúng tôi đã làm 6 hoặc 7 bộ phim khác nhau vậy và theo một cách nào đó, đúng là như thế thật. Mỗi một chương trong chuyến phiêu lưu này lại diễn ra ở một bối cảnh khác nhau, mang đến những thử thách hoàn toàn khác biệt.

Khi kể một câu chuyện như thế này, bản thân bối cảnh quay phim cũng phải cực kỳ đặc biệt. Và vì vậy, chúng tôi đã đặt chân đến những nơi thực sự kinh ngạc. Có những vùng đất trên thế giới tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hay biết đến nếu không có trải nghiệm này".

Matt Damon trong vai Odyssey.

The Odyssey có các bối cảnh ở lâu đài cổ Methoni, bãi biển Voidokilia và hang Nestor (Nestor's Cave) ở Hy Lạp; đảo Favignana (Ý), thành cổ Aït Benhaddou (Ma-rốc); phế tích lâu đài Findlater, cảng Buckie và khu vực Culbin (Scotland); cảng Landeyjahöfn (Iceland).

The Odyssey là bản chuyển thể điện ảnh mang đậm phong cách gai góc và thực tế của tác phẩm sử thi vĩ đại cùng tên của nhà thơ Homer. Câu chuyện mở đầu ngay sau chương cuối của cuộc chiến thành Troy lịch sử. Sau khi dùng mưu kế Ngựa gỗ để triệt hạ thành Troy, Odysseus (Matt Damon) cùng thủy thủ đoàn của mình lên đường trở về quê hương Ithaca - nơi người vợ thủy chung Penelope (Anne Hathaway) và con trai Telemachus (Tom Holland) đang mòn mỏi ngóng trông. Tuy nhiên, hành trình trở về tưởng chừng như ngắn ngủi lại kéo dài đằng đẵng suốt 10 năm bão táp với vô vàn thử thách đang chờ đợi Odysseus cùng các thủy thủ đoàn.

Anne Hathaway trong vai hoàng hậu Penelope.

Phim có chi phí sản xuất lên tới 250 triệu USD. Dàn diễn viên chính của The Odyssey quy tụ những ngôi sao hàng đầu Hollywood, bao gồm tài tử 4 lần được đề cử Oscar - Matt Damon trong vai Odysseus, đại minh tinh Anne Hathaway thủ vai hoàng hậu Penelope, Robert Pattinson thể hiện nhân vật kẻ cầu thân tham lam Antinous, “Người nhện” Tom Holland trong vai Telemachus, con trai Odysseus. Song hành cùng 4 nhân vật trung tâm, Zendaya cũng xác nhận đảm nhận vai nữ thần trí tuệ Athena và Charlize Theron trong vai nữ thần Calypso.