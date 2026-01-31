Thời gian qua, Võ Hạ Trâm liên tục xuất hiện trong các sân khấu lớn, từ loạt chương trình kỷ niệm đại lễ A50, A80 đến show âm nhạc, lễ trao giải dịp cuối năm.

Ca sĩ được khen ngày càng quyến rũ, nhan sắc “thăng hạng” nhờ chăm chút ngoại hình lẫn phong cách thời trang.

Võ Hạ Trâm gần đây được khen "thăng hạng" ngoại hình.

Trong sự kiện Làn sóng xanh 2025, ca sĩ gây chú ý với trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của đồng bào Ê-đê. Bộ trang phục với họa tiết Ê-đê được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò kết nối người nghệ sĩ với không gian sân khấu và khán giả.

Trang phục kín đáo tôn lên vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn và thần thái tự tin của nữ ca sĩ.

Theo Võ Hạ Trâm, thiết kế cũng phản ánh đúng hình ảnh bản thân ở hiện tại, là một nghệ sĩ yêu nước, trân trọng cội nguồn, đồng thời sẵn sàng bước ra những không gian mới để lan tỏa văn hóa Việt bằng tinh thần hiện đại.

Bộ váy ý nghĩa do nhà thiết kế Tuấn Trần thực hiện.

Võ Hạ Trâm ưa thích trang phục áo dài mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện. Cô cũng chuộng diện váy dạ hội đính ánh kim tạo hiệu ứng bắt sáng và tôn dáng trên sân khấu.

Chia sẻ với VietNamNet, Võ Hạ Trâm nói hình ảnh cá nhân là một phần của trách nhiệm nghề nghiệp. Khi là nghệ sĩ, cô nghĩ việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là đẹp hơn mỗi ngày mà là sự chỉn chu, nhất quán và tôn trọng khán giả.

Võ Hạ Trâm hội ngộ các ca sĩ Tùng Dương, NSND Thanh Hoa, NSND Bạch Tuyết...

“Ở giai đoạn hiện tại, tôi hiểu rõ hơn mình là ai, muốn xuất hiện với hình ảnh thế nào, nên mọi lựa chọn từ âm nhạc đến trang phục đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Sự 'mặn mà' mà khán giả cảm nhận được ở tôi đều đến từ sự trưởng thành và bình thản hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống”, ca sĩ chia sẻ.

Để có được sắc vóc lẫn làn da đẹp, Võ Hạ Trâm tập luyện nghiêm túc sau khi sinh 2 con. Nữ ca sĩ chọn gym để siết cân và đào thải độc tố. Cô cũng chọn thêm môn yoga và thiền để cải thiện độ dẻo dai, linh hoạt.

Võ Hạ Trâm giữ tinh thần tích cực, khỏe khoắn từ bên trong.

Võ Hạ Trâm còn chú ý chế độ ăn uống. Theo cô, quan trọng nhất là 1 khẩu phần cân bằng dinh dưỡng, ít gia vị và uống nước.

Võ Hạ Trâm đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng người Ấn Độ và 2 con nhỏ. Tổ ấm của nữ ca sĩ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự bình yên, nhẹ nhàng.

Tổ ấm của vợ chồng Võ Hạ Trâm và 2 con.

Dù bận rộn với gia đình, nữ ca sĩ vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Tự tin, yêu bản thân và giàu năng lượng tích cực.

Nữ ca sĩ hé lộ, trong gia đình, cô và chồng cùng san sẻ trách nhiệm kinh tế. Có thời điểm, ông xã khuyên Võ Hạ Trâm nếu đi hát mệt quá thì hãy ở nhà, song nữ ca sĩ muốn tự lập.

Với giọng ca sinh năm 1990, gia đình là điểm tựa bình yên, là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn. 7 năm về chung nhà, cô và chồng có hôn nhân êm đềm, ít xảy ra tranh cãi.

Hôn nhân 7 năm của vợ chồng ca sĩ.

Ca sĩ thẳng thắn bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có những “góc khuất”, cô cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả 2 cùng giải quyết, hướng đến mục tiêu chung là giữ tổ ấm bền vững.

Vợ chồng Võ Hạ Trâm, 1 người làm kinh doanh thiên về lý trí và 1 người làm nghệ thuật cảm xúc bay bổng. Do đó, cặp đôi thỏa thuận nhau trong việc dung hòa những khác biệt.

Cặp đôi bù trừ nhau để gìn giữ hôn nhân luôn được bền vững.

“Tôi thiếu lý trí có ông xã, còn anh thiếu cảm xúc có tôi. Chúng tôi bù trừ cho nhau để cùng hoàn thiện”, nữ ca sĩ nói.

Ảnh, clip: NVCC, tư liệu