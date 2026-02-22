Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Vũ Hà kể vừa trải qua ca mổ ở bệnh viện tại TPHCM. Tối 21/2, anh có triệu chứng đau bụng, ruột quặn thắt từng cơn, nôn ói và đi ngoài liên tục. Người thân lập tức gọi xe cấp cứu chuyển anh vào Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Tại bệnh viện, Vũ Hà được bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, chụp MRI và chẩn đoán bị viêm ruột thừa.

Ca sĩ Vũ Hà tươi tỉnh sau ca phẫu thuật nửa đêm.

“Các bác sĩ báo người khác đoạn ruột thừa chỉ tầm 3cm, còn tôi đến 8cm nên gây đau đớn nặng. Tôi được chỉ định mổ ngay trong đêm vì để lâu rất nguy hiểm”, ca sĩ nói.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe Vũ Hà hiện ổn định. Anh nằm lại phòng hậu phẫu theo dõi và uống thuốc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - bạn thân Vũ Hà bày tỏ lo lắng khi bạn thân nhập viện đúng ngày sinh nhật. Anh chúc đồng nghiệp mau bình phục bởi sức khỏe là quan trọng nhất.

Nhiều nghệ sĩ như Lê Giang, Ngân Quỳnh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ca sĩ Long Nhật, Hàn Thái Tú… gửi lời thăm hỏi, động viên mong Vũ Hà sớm xuất viện về nhà.

Vũ Hà sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Anh sở hữu giọng hát đặc trưng, từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây.

Vũ Hà nổi tiếng với loạt ca khúc Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say... Ca sĩ còn được yêu mến bởi phong cách dí dỏm, hài hước và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Huyền Vân, hơn anh 8 tuổi.

Cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó bên nhau, dù không có con chung. Nam ca sĩ nói thương bà xã vì hiền lành, tử tế và tôn trọng chồng. Huyền Vân cũng yêu thương anh vì tính thẳng thắn. Cả hai nhận một người cháu ruột của vợ làm con nuôi, chăm nom từ nhỏ đến lớn.

Clip ca sĩ Vũ Hà du lịch biển

Ảnh, clip: NVCC