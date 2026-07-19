Đảo Hòn Mê (Thanh Hóa)

Đảo Hòn Mê thuộc quần đảo cùng tên ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa (thị xã Nghi Sơn cũ), cách đất liền 11km.

Hiện trên đảo Hòn Mê chưa có dân cư sinh sống nên nơi đây vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú.

Toàn bộ đảo được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hơn 400 loài thực vật và nhiều loại động vật cư trú. Trong đó có nhiều cây gỗ quý như: sến, kim giao, lim; cây làm đồ mỹ nghệ như song, mây, đót và hơn 100 loài cây thuốc nam có giá trị.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Hòn Mê. Ảnh: Lê Dương

Đảo nằm khá gần đất liền nên hoạt động khai thác hải sản ở đây rất nhộn nhịp, nhất là khi vào mùa. Đây cũng là ngư trường nổi tiếng với nhiều loài thủy hải sản đa dạng, nhất là mực và tôm hùm.

Để di chuyển ra đảo Hòn Mê, du khách đi bằng tàu từ cảng cá Hải Bình – cửa Lạch Bạng, nơi có trạm kiểm soát biên phòng với thời gian khoảng 3 tiếng.

Du khách cũng có thể đăng ký tour đảo của các đơn vị lữ hành địa phương để tiết kiệm chi phí hơn.

Tới đây, du khách có cơ hội dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Hòn Mê, tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ ngọn hải đăng… Bên cạnh đó, du khách còn được trò chuyện, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của các chiến sĩ đảo Hòn Mê.

Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)

Nằm cách cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt (huyện Gio Linh cũ) gần 30km, đặc khu Cồn Cỏ (trước sáp nhập là đảo Cồn Cỏ) là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Trị.

Hòn đảo này được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa với đặc trưng là các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển và những bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vỏ sò, vỏ điệp cùng cát, vụn san hô…

Để tới Cồn Cỏ, du khách di chuyển đến cảng Cửa Việt, sau đó tiếp tục đi tàu cao tốc thêm khoảng 1-1,5 giờ đồng hồ.

Đảo Cồn Cỏ hút khách nhờ cảnh đẹp, hải sản tươi ngon. Ảnh: Mèo về núi

Đến Cồn Cỏ, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử hoặc check-in tại một số điểm đến nổi bật trên đảo như: bến Nghè, bãi Tranh, hải đăng, cột cờ Tổ quốc, Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồi 37, đài quan sát Thái Văn A, các điểm tham quan cụm Bàng vuông, hầm quân y, nhà truyền thống…

Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như: thuê xe đạp đôi (hoặc xe máy, xe điện), chèo SUP, bắt ốc và hái rong nho, dạo quanh đảo bằng tàu đáy kính, lặn ngắm san hô (tùy thời điểm)…

Hiện, dịch vụ lưu trú trên đảo chủ yếu là nhà khách công vụ và homestay của người bản địa, giá khoảng 400.000 - 600.000 đồng/phòng/đêm.

Các cơ sở lưu trú này thường phục vụ ăn uống trực tiếp cho khách. Ngoài ra, du khách có thể dùng bữa tại một số nhà hàng, quán ăn bình dân trên đảo và thưởng thức các món hải sản độc đáo như hàu vua, ốc gai, ốc nón, ốc thổ và rong nho…

Đảo Bích Đầm

Đảo Bích Đầm (tổ dân phố Bích Đầm) thuộc cụm đảo Hòn Tre, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang cũ) là một trong những hòn đảo hoang sơ hút khách ở miền Trung.

Khung cảnh ở đây bình yên: không có nhà cao tầng, không có nhà nghỉ, khách sạn sang trọng, không tiếng còi xe ồn ã, nhịp sống của người dân chậm rãi. Nơi đây thậm chí vẫn chưa có điện lưới, nên nhà dân không có điều hòa.

Đảo Bích Đầm. Ảnh: Thiều Sang, Ninh Thái Thái

Tuy là hòn đảo nhỏ nhưng ở Bích Đầm có nhiều di tích lịch sử như đình Bích Đầm, miếu An Thanh, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn và hải đăng Hòn Lớn.

Du khách muốn ở lại qua đêm chủ yếu ngủ nhà dân, chi phí từ 100.000 đồng/người. Ban đêm, nếu nước cạn, du khách có thể ra biển soi ốc, cá, tôm, đi câu mực.

Tới Bích Đầm, du khách đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon do bà con khai thác, nuôi trồng như tôm, cá mực, nhum... Đồ ăn trên đảo có giá cả phải chăng. Một bát bánh canh loại đặc biệt ở Bích Đầm có giá 20.000 đồng.