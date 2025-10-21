Cá tầm Siberi của Hợp tác xã Dương Yến là sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và khách tham quan khi tới Lai Châu.

Điểm nhấn Tuần lễ Nông sản Việt 2025 sẽ là phiên kết nối và tiêu thụ cá tầm - sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhưng được giới thiệu theo cách mới, gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế. Tại sự kiện, đại biểu và khách tham quan sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng, tham gia trả giá và có cơ hội sở hữu cá tầm Siberi nặng 50kg, hiện là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu.

Chú cá “kỷ lục” này đến từ Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu), đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm nuôi cá nước lạnh, mỗi năm cung ứng trên 20 tấn cá tầm chất lượng cao ra thị trường. Đại diện Hợp tác xã cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.

Cá tầm Siberi sẽ được kết nối, tiêu thụ tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025

Thông thường, một con cá tầm phải được chăm sóc gần 2 năm mới đạt trọng lượng trung bình 2-3kg. Vì vậy, để có được chú cá tầm “khổng lồ” nặng tới 50kg, Hợp tác xã Dương Yến đã tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt 15 năm, coi đó như “báu vật” của vùng nước lạnh Lai Châu. Sự xuất hiện của chú cá tầm đặc biệt này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến cho biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Theo Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc lựa chọn cá tầm làm sản phẩm tâm điểm của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ bởi đây là thực phẩm có giá trị, giàu dinh dưỡng, mà còn vì hình ảnh cá tầm từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự sung túc, bền bỉ và thịnh vượng.

Để cá tầm Siberi đạt được trọng lượng 50kg, Hợp tác xã Dương Yến đã chăm sóc, nuôi dưỡng trong 15 năm

Tại sự kiện, phiên kết nối, tiêu thụ Cá Tầm dự kiến sẽ có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nhà phân phối và khách tham quan. Hoạt động này mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Với cách tiếp cận sáng tạo, phiên chào giá cá tầm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025, mở ra hướng đi mới trong việc nâng tầm giá trị, tăng sức hút và khẳng định bản sắc riêng của nông sản Việt Nam.

Thu Loan