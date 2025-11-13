Sáng 13/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương đã phong tỏa và khám xét biệt phủ của vợ chồng bà Phan Thị Mai (SN 1975) – ông Hoàng Kim Khánh (SN 1985), chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Công an phong toả, khám xét biệt phủ của chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: Linh An

Khu biệt phủ của vợ chồng bà Phan Thị Mai – ông Hoàng Kim Khánh, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, tọa lạc tại khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12 cũ.

Người dân cho biết, lực lượng công an xuất hiện từ 8h sáng 13/11, phong tỏa xung quanh biệt phủ để tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong.

Theo thông tin, khuôn viên biệt phủ rộng khoảng 4.000 m², được xây dựng trong 6 năm, với nhiều hạng mục hoành tráng, xa hoa. Trước đó, bà Mailisa từng giới thiệu biệt phủ này trên mạng xã hội.

Ảnh: Linh An

Trước đó, trong sáng 13/11, lực lượng của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành trên cả nước. Công an thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết về tiến trình điều tra liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.