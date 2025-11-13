XEM CLIP:

Trưa 13/11, sau khi khám xét cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM (số 86 – 88 – 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong và đưa đi 2 thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành khám xét trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh của Mailisa ở nhiều tỉnh, gồm Đắk Lắk, Cần Thơ… thu giữ thêm nhiều tài liệu quan trọng.

Công an hoàn tất khám xét tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Theo một nguồn tin, Bộ Công an đang mở rộng điều tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và các hoạt động tài chính khác của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh từ người dùng về các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa, cho rằng sản phẩm có chất lượng thấp, giá gốc chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được bán với giá tiền triệu.

Công an thu giữ 2 thùng tài liệu, phục vụ điều tra. Ảnh: Phước Sáng.

Trước các phản ánh trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai (thường được biết đến với tên Mailisa) đã lên tiếng khẳng định rằng các sản phẩm mỹ phẩm được kinh doanh trong hệ thống thẩm mỹ viện của bà đều nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Bà Mai còn công khai các clip ghi lại quá trình nhập hàng bằng container từ nước ngoài về.

Được biết, thời điểm các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành bị khám xét, vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh (SN 1985, đại diện Công ty TNHH MTV Mailisa) và bà Phan Thị Mai (SN 1975) đang ở nước ngoài.

Mailisa là hệ thống thẩm mỹ viện có quy mô hàng đầu Việt Nam, với 17 trụ sở và chi nhánh trải dài khắp cả nước.