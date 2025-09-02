Cả xóm tưng bừng liên hoan dịp lễ

Hơn 10 năm nay, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, anh Lê Minh (37 tuổi, quê Ninh Bình) lại về quê tham dự bữa liên hoan xóm. Với anh, đó là dịp hiếm hoi trong năm mọi người quây quần, cùng nhau treo cờ, dựng rạp, làm cỗ ăn mừng tết Độc lập.

Anh Minh sống tại tổ dân phố Vân Du Hạ (phường Yên Thắng, Ninh Bình). Anh cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, làng đều duy trì phong trào ăn tết Độc lập. Mỗi xóm góp tiền để dựng rạp, liên hoan riêng nhưng đều tổ chức vào ngày 2/9.

Khu vực nấu nướng, làm cỗ liên hoan của xóm anh Minh

Xóm anh Minh có hơn 20 hộ, khoảng 150 nhân khẩu. Gần dịp lễ, mỗi nhà cử đại diện đi họp, bàn bạc việc dựng rạp, làm cỗ. Tùy quy mô và chất lượng mâm cỗ, mức đóng góp thay đổi theo từng năm.

“Năm nay, mức đóng góp của xóm tôi là 200.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ nhỏ. Riêng trẻ em ở độ tuổi mầm non được miễn phí”, anh Minh kể.

Xóm bầu ra một nhóm nấu bếp, có bếp trưởng và bếp phó phụ trách lên thực đơn, mua nguyên liệu. Phụ nữ trong xóm đảm nhận nhặt rau, sắp cỗ, rửa bát...

“Năm nay, xóm tôi làm 24 mâm cỗ vào bữa liên hoan chính (2/9), mỗi mâm khoảng 6-7 người, tính cả trẻ nhỏ. Chiều 1/9, sẽ làm khoảng 10 mâm cỗ phụ để phục vụ nhóm dựng rạp, bếp núc.

Xóm thịt gà, mổ bê... để làm cỗ, năm trước thì thịt lợn. Nói chung, mâm cỗ năm nào cũng to và chỉn chu”, anh Minh cho biết.

Bữa liên hoan "nháp" vào chiều 1/9

Không khí rộn ràng bắt đầu từ trưa 1/9. Người lớn dựng rạp, căng phông, trẻ em vui đùa. Sân khấu được dựng tại khoảng đất trống cạnh bụi tre, giếng nước gắn liền với ký ức tuổi thơ của mỗi người.

“Tối 1/9 luôn là thời điểm đông vui, nhộn nhịp nhất. Cả xóm, từ trẻ mầm non đến các cụ già đều tụ họp về sân khấu, trò chuyện, hát hò, nhảy nhót.

Không những thế, người dân xóm này còn kéo nhau sang xóm kia để giao lưu. Không khí tưng bừng chẳng thua kém gì ngày tết Nguyên đán”, anh Minh chia sẻ.

Ngày 2/9, cả xóm chính thức tụ họp, cùng nhau nấu nướng, liên hoan. Người ở quê, người đi xa đều quây quần bên mâm cỗ, trò chuyện ấm áp.

“Đó không chỉ là bữa cơm mừng tết Độc lập, mà còn là dịp tăng tình đoàn kết xóm làng, là cơ hội để những người con xa quê như tôi được trở về nơi chôn rau cắt rốn, giao lưu với các chú, bác, anh, em, những người bạn từ thời chăn trâu, cắt cỏ.

Với tôi, đó là một buổi gặp gỡ đặc biệt mà tôi không bao giờ muốn vắng mặt”, anh Minh chia sẻ.

Liên hoan xóm tưng bừng

Liên hoan xóm dịp lễ 2/9 cũng là hoạt động hằng năm ở xóm anh Nguyễn Công Hùng (SN 1989, quê Hà Nam, nay là Ninh Bình). Quy mô tổ chức năm nay lớn hơn nhờ có khoản tiền 100.000 đồng do Chính phủ tặng mỗi người dân dịp Quốc khánh.

Liên hoan ở xóm anh Hùng hút hơn 400.000 lượt xem trên TikTok. Nguồn: NVCC

“Mọi năm, chúng tôi chỉ góp 50.000 đồng/người để mua gà, vịt làm bữa cơm chung. Năm nay, có khoản hỗ trợ nên bàn nhau tổ chức lớn hơn”, anh Hùng cho hay.

Ngày 31/8, cả xóm nhận được tiền. Tuy nhiên, bữa liên hoan đã được tổ chức trước đó một ngày. “Tôi động viên mọi người bỏ tiền túi trước, sau chắc chắn sẽ được nhận hỗ trợ. Và đúng như vậy”, anh Hùng kể.

Năm nay, xóm anh Hùng làm cỗ to hơn. Mâm cỗ có các món thịt gà, xôi, giò... Tất cả đều do xóm tự mua nguyên liệu và nấu nướng.

“Mọi thứ được chuẩn bị trong một buổi sáng. Một số thực phẩm như gà, giò được mua của người dân trong xóm. Bia, nước ngọt thì mua ở cửa hàng tạp hoá, rau thì mua ngoài chợ. Mọi người tập trung nấu nướng một hồi là trưa có cỗ”, anh Hùng kể.

Hôm ấy, xóm làm 7 mâm cỗ. Mọi người quây quần phá cỗ. Ai cũng phấn khởi.

Hân hoan đón tết Độc lập

Cách đây 1 tuần, Nguyễn Huyền Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) cũng được dự bữa liên hoan mừng tết Độc lập ở ngõ mình.

Không khí liên hoan tết Độc lập ở xóm của Huyền Thanh

Mọi năm, xóm của Huyền Thanh liên hoan vào đúng ngày 2/9 nhưng năm nay, cả xóm quyết định phá cỗ trước để đi xem diễu binh, diễu hành.

“Ngõ tôi có khoảng 30 hộ dân, chia thành từng xóm nhỏ, mỗi xóm khoảng 10 hộ và tổ chức ăn tết Độc lập vào các ngày khác nhau. Năm nay, cả ngõ cùng ăn tết Độc lập sớm”, Thanh kể.

Xóm Huyền Thanh làm 8 mâm cỗ, mỗi mâm khoảng 7-8 người. Thay vì đặt cỗ, mọi người quyết định tự nấu để vừa tiết kiệm, vừa có không khí. Và với họ, cỗ tự nấu sẽ hợp khẩu vị hơn là cỗ đặt.

Không khí vui vẻ trong bữa liên hoan 2/9 của xóm Huyền Thanh. Nguồn: NVCC

“Từ buổi trưa, tiếng dao thớt đã vang khắp xóm. Mọi người cùng rửa bát, nhặt rau, nấu nướng... Mâm cỗ có các món truyền thống như gà luộc, xôi, nem rán, canh măng, nộm... Tôi thấy ngon như ăn cỗ Tết vậy”, Thanh chia sẻ.

Sau bữa liên hoan, mọi người ngồi lại trò chuyện rôm rả và hát karaoke đến khuya. Cả xóm có một ngày tất bật hơn bình thường nhưng ai nấy đều vui vẻ.

Ảnh và video: NVCC