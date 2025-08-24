Sáng 24/8, Thủ đô Hà Nội ngập tràn không khí hân hoan, sôi động trước buổi hợp luyện diễu binh lần thứ 2 tại Quảng trường Ba Đình, mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người dân khắp nơi đổ dồn về các tuyến đường trung tâm, chuẩn bị ghế, chiếu, bạt, lều... để chuẩn bị xem hợp luyện.

Hình ảnh mâm cỗ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội

Trong rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng, hình ảnh mâm cỗ thịnh soạn với nhiều món ăn như xôi, gà, măng ớt, thịt lợn, bánh... thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Khoảnh khắc chủ nhân của mâm cỗ háo hức sắp xếp, mời mọi người xung quanh thưởng thức đặc sản quê hương được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với nhiều bình luận thú vị.

“Nhìn mâm cỗ mê quá. Nhóm chị em chơi lớn thật”; “Hà Nội sắp mưa, mọi người 'phá cỗ' nhanh lên nhé”; “Vừa được xem diễu binh lại vừa được ăn ngon. Còn gì vui hơn”...

Chị Lý (bên trái) và hội chị em cùng chuẩn bị mâm cỗ đặc biệt này

Theo tìm hiểu, chủ nhân của mâm cỗ “viral” là chị Bùi Thị Lý (32 tuổi, quê Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) cùng 3 người chị em thân thiết.

Chị Lý chia sẻ với PV VietNamNet: “4 chị em chúng tôi làm việc và chơi thân với nhau từ lâu, dịp này quyết tâm xuống Hà Nội xem hợp luyện diễu binh 2/9.

Nghe nói, người dân đi xem rất đông nên từ 3h30 (24/8), chị em tôi đã xuất phát để giữ chỗ ngồi”.

Hành trang 4 chị em mang theo là một thùng xốp, gói ghém 6 món đặc sản quê hương gồm: xôi ngũ sắc, măng ớt, rau đồ, gà luộc, thịt lợn mán, bánh uôi. Sau khi đến Hà Nội, ổn định chỗ ngồi, chị Lý bày cỗ ra chiếc mẹt lớn. Hình ảnh mâm cỗ nhiều màu sắc, được bài trí đẹp mắt khiến người xem thích thú.

Mâm cỗ 6 món, đều là những món ăn quen thuộc ở quê hương chị Lý. Nguồn: NVCC

“Mùng 2/9 hằng năm, người dân quê tôi đều ăn tết Độc lập với mâm cỗ đầy đủ 6 món thế này.

Có dịp đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, chị em tôi muốn chuẩn bị mâm cỗ như vậy để mời mọi người xung quanh thưởng thức ẩm thực quê hương”, chị Lý kể.

Các món ăn được gói trong thùng xốp và vận chuyển đến Hà Nội, khi mở ra vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngon.

10h cùng ngày, nhóm chị Lý phá cỗ. Được mời thưởng thức, mọi người xung quanh đều thấy vui và hào hứng. Trong mâm cỗ, món ăn gây tò mò nhất là món bánh uôi.

“Mọi người nhận xét, bánh uôi này hay quá, 2 chiếc cuốn vào nhau thể hiện sự đoàn kết, yêu thương. Đó cũng là ý nghĩa của món bánh này.

Ở quê tôi, bánh uôi còn được gọi là bánh tình yêu”, chị Lý chia sẻ.

Món bánh uôi khiến mọi người đặc biệt thích thú

Chị Lý cho biết, bánh uôi là đặc sản của quê hương chị, được làm từ bột gạo nếp nương xay mịn, trộn với nước, sau đó cho nhân (thường là đậu xanh hoặc thịt) vào giữa và vo tròn.

Bánh được gói bằng lá chuối, xếp hai viên bột úp vào nhau rồi cột chặt bằng dây lạt. Bánh uôi được hấp cách thủy bằng chõ gỗ cho đến khi tỏa mùi thơm là chín.

“Chị em tôi gói bánh từ 3 ngày trước, sau đó hấp chín và bỏ tủ lạnh. Sáng trước khi xuất phát, chúng tôi bỏ ra hấp lại, bánh vẫn giữ được vị thơm ngon”, chị Lý chia sẻ.

Nhóm chị Lý có mặt tại Hà Nội từ sáng sớm để đón xem buổi hợp luyện diễu binh

Được hòa mình vào không khí sôi động, hân hoan của buổi hợp luyện diễu binh, chị Lý thấy tuyệt vời. Dẫu cho thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa nhưng không ai than vãn. Chị hiểu, bản thân và mọi người đều thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

