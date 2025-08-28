Mâm cỗ mang màu cờ Tổ quốc

Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội), một người yêu bếp, đã dồn nhiều tâm huyết chuẩn bị mâm cỗ đặc biệt với hai gam màu chủ đạo đỏ - vàng. Với chị, nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn là cách thể hiện tình cảm, niềm tự hào dân tộc.

Chị Hương gọi đây là "mâm cỗ yêu nước". Ảnh: Vũ Thu Hương

“Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn đưa tinh thần tự hào dân tộc vào từng món ăn. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu quê hương, sự nhiệt huyết; màu vàng tượng trưng cho sự no ấm, thịnh vượng.

Tôi muốn qua mâm cỗ, mọi người cảm nhận được niềm vui sum họp gia đình, đồng thời khơi gợi tình yêu đất nước”, chị Hương chia sẻ.

Mâm cỗ được chị Hương thực hiện rất chu đáo, gồm cả món mặn và món ngọt.

Lễ mặn gồm nhiều món như: Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ biểu trưng cho sự vẹn tròn, thanh cao và tình yêu bất diệt; xôi gấc hình “cờ đỏ sao vàng” gợi nhắc về hồn thiêng sông núi; tôm, cua hấp nước dừa đậm vị quê hương;...

Món mặn và món ngọt đan xen. Ảnh: Vũ Thu Hương

Phần lễ ngọt cũng mang nhiều ý nghĩa sáng tạo: Bánh trung thu hình bản đồ Việt Nam (chị Hương gọi là “bánh hòa bình”) mang hình dáng non sông; bánh xu xê đỏ vàng; thạch rau câu và caramen “yêu nước”. Tất cả đều nêu bật gam màu quốc kỳ.

Chị Hương còn cầu kỳ cắm một bình hoa hình lá cờ Tổ quốc.

Để thực hiện mâm cỗ, chị phải chuẩn bị từ rất sớm, mất hơn một ngày mới xong.

“Khi xếp mâm cỗ hoàn thiện, thấy hình ảnh màu cờ hiện lên, tôi thực sự xúc động. Với tôi, đó không chỉ là thành quả nấu nướng, mà còn là niềm tự hào, là cách bày tỏ lòng biết ơn với Tổ quốc, nhớ ơn ông bà, tổ tiên”, chị Hương bày tỏ.

Chị Hương yêu thích nấu nướng và sáng tạo. Ảnh: NVCC

“Tôi muốn gửi gắm rằng, tình yêu nước không phải điều gì xa vời, mà có thể thể hiện từ những việc nhỏ bé, bình dị trong đời sống. Dù là trong căn bếp, người phụ nữ vẫn có thể lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc đến gia đình và con trẻ”, chị nói.

Bánh xu xê hình lá cờ

Chị Đỗ Thu Ngọc, 35 tuổi, một giáo viên ở Hà Nội, cũng luôn dành thời gian để sáng tạo những mâm cơm ngon, bữa cỗ cho gia đình. Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, chị cũng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua mâm lễ cúng.

Chị Đỗ Thu Ngọc sáng tạo với mâm lễ. Ảnh: Đỗ Thu Ngọc

Mới đây, chị chia sẻ mâm lễ cúng lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Mâm lễ được bày biện hài hòa gồm: Bánh Trung thu hình đất nước; xôi gấc đỏ có hình ngôi sao vàng 5 cánh; bánh xu xê "yêu nước"; quả hồng đỏ, quả thị...

Chiếc bánh xu xê rực rỡ sắc màu. Ảnh: Đỗ Thu Ngọc

Riêng về bánh xu xê, chị Ngọc cho biết: “Ban đầu tôi thử tạo ngôi sao bằng nhân đậu xanh nhưng nhìn không rõ. Sau đó, tôi cắt decal ngôi sao, dán ngoài vỏ bánh. Khi nhìn thấy hình lá cờ hiện trên chiếc bánh truyền thống, tôi vô cùng xúc động".

Chiếc bánh xu xê hình cờ đỏ, sao vàng. Ảnh: Đỗ Thu Ngọc

“Thể hiện tinh thần yêu nước có thể từ ngay những việc nhỏ, từ nét văn hóa truyền thống, từ những thứ thân quen hằng ngày, miễn là chúng ta làm bằng cả trái tim”, chị Ngọc chia sẻ.

Trang trí nhà ngập sắc đỏ

Nhiều gia đình trang trí nơi ở để thể hiện tinh thần yêu nước. Chị Mai Thị Lan Phương (Hà Nội) cùng chồng con đã biến ngôi nhà thành “góc yêu nước” xinh xắn với lẵng hoa hồng đỏ kết thành hình trái tim, ở giữa nổi bật ngôi sao vàng.

Cả nhà háo hức trang trí. Ảnh: Mai Thị Lan Phương

Chị Phương cho biết, cả nhà mất 3–4 tiếng để hoàn thiện, trong đó phần cắm hoa là khó nhất. “Đúng hôm bố mẹ nuôi sang chơi nên ông bà cũng phụ giúp. Cả nhà cùng làm, không khí náo nức, ai cũng cảm nhận rõ tình yêu quê hương, đất nước”, chị kể.

Không gian ngập sắc đỏ, vàng. Ảnh: Mai Thị Lan Phương

“Việc nhỏ bé, lại có sức lay động và kết nối nhiều trái tim. Nếu mỗi ngôi nhà đều có một góc yêu nước, đơn giản như một lọ hoa sen, hay bức tranh về quê hương… thì sẽ bừng sáng hơn nữa niềm tin trong niềm vui lớn của dân tộc”, chị bày tỏ.