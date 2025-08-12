Các bệnh viện bị 'treo' gần 2.500 tỷ đồng

Ngày 12/8, theo thông tin từ Bộ Y tế, đơn vị đã nhận được Công văn số 4595/SYT-KHTC ngày 5/5 và Công văn số 7082/SYT-KHTC ngày 24/6 của Sở Y tế TPHCM về việc chi trả chi phí vượt dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Theo đó, năm 2023, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn TPHCM có chi phí KCB BHYT vượt dự toán là 557,5 tỷ đồng, đã được BHXH TPHCM giám định, thẩm định, gửi BHXH Việt Nam.

Năm 2024, chi phí KCB BHYT vẫn tăng cao, số vượt dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 5/9/2024 là khoảng 1.950 tỷ đồng. Đồng thời, BHXH TPHCM đang thu hồi chi phí KCB BHYT thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Việc chưa thanh toán và thời gian chờ thanh toán quá dài đối với chi phí KCB BHYT vượt dự toán chi của các cơ sở KCB gây khó khăn cho các đơn vị trong việc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và cân đối thu chi tài chính khi giá thu dịch vụ KCB chưa được tính đúng, tính đủ, nợ tiền thuốc các doanh nghiệp cung cấp, làm ảnh hưởng nhất định đến hoạt động KCB của cơ sở KCB và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Duyệt chi chi thanh toán cho cơ sở KCB

Theo Vụ BHYT, Bộ Y tế, liên quan tới vụ việc trên, đơn vị này đã có 4 ý kiến:

Thứ nhất, về chi phí KCB BHYT của các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở toàn dân, ngày 27/2, Bộ Y tế đã có Công văn số 1042/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam đề nghị chưa thu hồi chi phí KCB BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân.

Đồng thời, Bộ Y tế đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ về nội dung này; đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thu hồi khoản chi phí này cho tới khi có quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, về chi phí KCB BHYT vượt dự toán năm 2023

Ngày 12/5, Hội đồng quản lý BHXH đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐQL về phiên họp thường kỳ quý I năm 2025. Tại khoản 1 mục I của Nghị quyết, Hội đồng quản lý BHXH nhất trí thông qua về nguyên tắc đối với Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của BHXH Việt Nam. Do đó, đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét phê duyệt chi phí KCB BHYT vượt dự toán năm 2023 để thanh toán cho các cơ sở KCB, trong đó có các cơ sở KCB trên địa bàn TPHCM.

Thứ ba, về chi phí KCB BHYT năm 2024

Ngày 25/7, Bộ Y tế đã có Công văn số 4922/BYT-BH về rà soát số vượt dự kiến chi, theo đó số vượt dự kiến chi năm 2024 thực hiện theo quy định tại Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ; đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Thứ tư, về tạm ứng chi phí KCB BHYT, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tạm ứng chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ, số lần tạm ứng theo đúng quy đinh tại Điều 32 Luật BHYT để bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động KCB BHYT cho nhân dân.

