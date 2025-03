Các bước mở tài khoản ngân hàng tại nhà

Để mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, khách hàng cần chuẩn bị CCCD/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, giấy cư trú hoặc chứng minh thời hạn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài).

Tải ứng dụng (app) ngân hàng nơi mở tài khoản qua CH Play hoặc AppStore, chọn Khách hàng mới => chọn Tài khoản ngân hàng => chọn Mở tài khoản ngay.

Nhập số điện thoại và lấy mã xác thực OTP được gửi về điện thoại, sau đó nhập mã xác thực OTP.

Xác thực danh tính với CCCD gắn chip bằng cách nhấn “Xác nhận”, sau đó chụp ảnh khuôn mặt theo hướng dẫn của ứng dụng, bật kết nối NFC trên điện thoại, chạm mặt chip trên CCCD vào mặt lưng thiết bị, sau đó nhấn “Xác nhận” để hoàn tất.

Điền địa chỉ thường trú, địa chỉ email, nghề nghiệp, vị trí việc làm.

Ảnh minh hoạ mở tài khoản trực tuyến (TCB).

Một số ngân hàng hiện nay cho phép người mở tài khoản được chọn số tài khoản theo sở thích và nhu cầu cá nhân, hoặc sử dụng số điện thoại cá nhân làm số tài khoản.

Với tài khoản thường, nhấn chọn “Số tài khoản thường”. Số tài khoản sẽ do ngân hàng cung cấp một cách ngẫu nhiên.

Với tài khoản số đẹp, nhấn chọn “Số tài khoản đẹp”, sau đó nhập dãy số do khách hàng mong muốn rồi chọn “Đồng ý”.

Xác nhận nhận thẻ và chọn loại thẻ: Ấn “Nhận thẻ ngay” hoặc “Để sau” nếu chưa cần dùng thẻ, sau đó chọn loại thẻ và chọn phiên bản thẻ muốn sử dụng.

Với phiên bản thẻ phi vật lý: Ấn Chọn dưới banner Phiên bản phi vật lý => Chọn Tiếp tục => Xác thực khuôn mặt để hoàn tất.

Với phiên bản thẻ vật lý và phi vật lý: Bấm Chọn dưới banner Cả phi vật lý và vật lý => Chọn Tiếp tục => Điền địa chỉ nhận thẻ => Kiểm tra lại thông tin và Xác thực để hoàn tất.

Sau khi đăng ký thành công, màn hình hiển thị tên đăng nhập là số điện thoại của khách hàng. Khách hàng cần cài đặt mật khẩu mới, đây là bước cuối cùng trong quy trình mở tài khoản ngân hàng.

Khách hàng cũng có thể chọn đăng nhập bằng vân tay hoặc khuôn mặt thay cho mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ được đưa về trang chủ của ứng dụng ngân hàng và có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch ngân hàng, như chuyển khoản, kiểm tra số dư, thanh toán hoá đơn và nhiều tính năng khác.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Quy định về mở tài khoản thanh toán dành cho ngân hàng

Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (tài khoản ngân hàng)

Điều 16 Thông tư 17 quy định chi tiết về việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử.

Theo đó, ngân hàng thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng; thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản (khách hàng cá nhân); thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp (khách hàng tổ chức).

Ngân hàng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu, thông tin, dữ liệu xác minh thông tin nhận biết khách hàng và phải thực hiện đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức).

Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hoá của thẻ căn cước đã được xác thực là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Ngân hàng phải hiển thị cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử và có giải pháp kỹ thuật xác nhận đảm bảo việc khách hàng đã đọc đầy đủ các nội dung cảnh báo.

Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán và xác nhận sự chấp thuận của khách hàng đối với thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Thông báo cho khách hàng về số hiệu, tên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch qua tài khoản và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.

Ngân hàng tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ phục vụ việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu như: Đảm bảo tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, bảo mật theo quy định của NHNN; xác nhận việc khách hàng chấp thuận với các nội dung tại thỏa thuận mở tài khoản.

Ngân hàng phải lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình mở, sử dụng tài khoản bằng phương tiện điện tử, như: thông tin nhận biết khách hàng; các yếu tố sinh trắc học của chủ tài khoản; âm thanh, hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình; số điện thoại đăng ký giao dịch trên phần mềm điện tử; điện thoại di động; thông tin định danh duy nhất của thiết bị giao dịch (địa chỉ MAC); nhật ký giao dịch; kết quả đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Các thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu, xác thực chủ tài khoản trong quá trình sử dụng tài khoản, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin từ cơ quan có thẩm quyền,...

Việc mở tài khoản bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp tài khoản thanh toán chung, tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, khách hàng cá nhân là người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi.