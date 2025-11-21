Tối 20/11, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI - 2025 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Sân khấu - nơi gìn giữ ký ức và mở đường sáng tạo

Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh vai trò đặc biệt của sân khấu trong đời sống tinh thần dân tộc, là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, nơi con người soi chiếu lại chính mình qua các hình thức nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại.

Theo bà, sân khấu thử nghiệm là bước đi mạnh mẽ trong tư duy sáng tạo: "Thử nghiệm không chỉ là kỹ thuật dựng vở, mà còn là tinh thần khai phá, là cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và xu thế toàn cầu".

Liên hoan năm nay có quy mô lớn hơn, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ với 28 vở diễn, có 9 tác phẩm quốc tế từ 8 quốc gia: Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ, Uzbekistan và Hà Lan.

NSND Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - NSND Trịnh Thuý Mùi khẳng định liên hoan là cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế giới thiệu giá trị đặc sắc của các loại hình sân khấu, đồng thời tìm kiếm định hướng nghệ thuật mới nhằm tạo ra tác phẩm có tư tưởng và chất lượng cao.

Thông điệp nhân văn từ sân khấu và tiếng nói của nghệ sĩ quốc tế

Tại lễ khai mạc, nghệ sĩ Lemi Ponifasio - Đại sứ sân khấu thế giới của UNESCO chia sẻ: "Liên hoan không chỉ là chuỗi những vở diễn mà là tấm gương phản chiếu những chiêm nghiệm về nhân sinh. Nghệ thuật là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và đổi mới, giúp chúng ta khám phá những biên giới mới và thổi hồn vào những điều chưa thể gọi tên".

Hình ảnh trong vở 'Các cụ gánh còng lưng'.

Ngay sau phần nghi thức, khán giả thưởng thức vở Các cụ gánh còng lưng (tác giả Nguyễn Đức Minh, đạo diễn Lê Quý Dương) do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình biểu diễn. Tác phẩm kết hợp nhuần nhuyễn các loại hình chèo, cải lương, rối, múa và âm nhạc truyền thống trong cấu trúc kịch hiện đại, gửi gắm thông điệp về việc trả vạn vật về đúng giá trị vốn có.

Trong thời gian diễn ra liên hoan, khán giả có thể tiếp tục thưởng thức những vở diễn của các đoàn trong nước và quốc tế tại Ninh Bình đến hết ngày 29/11.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào tối 30/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân.