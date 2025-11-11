Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn ra từ ngày 15-30/11/2025 tại Hà Nội, Ninh Bình, TPHCM và Hải Phòng.

Phát biểu tại họp báo, Tiến sĩ - nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, liên hoan năm nay ghi nhận số lượng đơn vị và tác phẩm tham dự nhiều nhất từ trước đến nay, với gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia, 29 vở diễn mang tính thử nghiệm tiêu biểu. Trong đó có 10 tác phẩm của 9 đoàn quốc tế đến từ Philippines, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ và Uzbekistan.

"Đã gọi là thử nghiệm có thể có thành công và chưa thành công nhưng đây là bước đi cần thiết để tìm kiếm hướng sáng tạo mới cho sân khấu", ông Nguyễn Đăng Chương chia sẻ.

Ông Nguyễn Đăng Chương phát biểu tại họp báo.

Các tác phẩm tham dự được đầu tư công phu, thể hiện nỗ lực đổi mới trong phương pháp và thủ pháp nghệ thuật, với những thử nghiệm ở nhiều loại hình như kịch nói, kịch câm, kịch hình thể, nhạc kịch, chèo, tuồng, xiếc, cải lương, múa rối và cả những hình thức sân khấu mới chưa thể gọi tên.

Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới, góp phần thúc đẩy sáng tạo, đổi mới tư duy sân khấu, đồng thời hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, đặc biệt là các đơn vị xã hội hóa cùng tham gia, BTC mở rộng địa điểm tổ chức tại 4 thành phố lớn. Trong khuôn khổ liên hoan, sẽ có 3 hội thảo học thuật, 3 chương trình nghệ thuật đặc biệt cho lễ khai mạc, bế mạc và các buổi biểu diễn phục vụ khán giả.

Đại diện địa phương đăng cai, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Ninh Bình đến bạn bè quốc tế.

Ngoài các buổi diễn thi, điểm nhấn của liên hoan là Lễ diễu hành đường phố diễn ra tại khu vực phố cổ Hoa Lư - Ninh Bình, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, hứa hẹn mang đến không khí nghệ thuật sôi động, giàu sắc màu. Trong thời gian tham dự, các đoàn nghệ sĩ cũng có dịp khám phá danh thắng, di sản văn hóa của vùng đất cố đô.