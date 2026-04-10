Thực tế, nhiều mẫu ô tô điện EV hiện nay nặng hơn xe xăng từ vài trăm kg đến gần một tấn. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở bộ pin lithium-ion cỡ lớn, bộ phận quyết định phạm vi hoạt động nhưng cũng là “gánh nặng” lớn nhất của xe điện hiện đại.

Theo các chuyên gia, pin lithium-ion là thành phần nặng nhất trên ô tô điện. Những bộ pin này chứa lượng lớn vật liệu kim loại như nickel, cobalt, sắt… vốn có khối lượng riêng cao. Để tối ưu không gian và trọng tâm, chúng thường được bố trí thành dạng “ván trượt” (skateboard platform) dưới sàn xe.

Mức chênh lệch trọng lượng giữa xe điện và xe xăng hiện nay thường vào khoảng 1.000 pound (khoảng 454 kg), thậm chí cao hơn ở một số trường hợp.

Đơn cử, mẫu sedan BMW 530i bản động cơ 4 xi-lanh có trọng lượng khoảng 4.041 pound (1.833 kg), trong khi phiên bản thuần điện tương đương là BMW i5 eDrive40 nặng tới 4.916 pound (2.230 kg), chênh lệch 875 pound (gần 400 kg). Với các bản dẫn động 4 bánh, khoảng cách còn tăng lên 1.089 pound (494 kg).

Ở nhóm xe điện cỡ lớn, trọng lượng thậm chí trở thành chủ đề gây tranh cãi. Mẫu GMC Hummer EV nổi tiếng nặng hơn 9.000 pound (hơn 4 tấn), trong khi bán tải điện Rivian R1T cũng chạm ngưỡng 7.000 pound (3,17 tấn). Để so sánh, đa số phiên bản của SUV chạy xăng cỡ lớn Chevrolet Suburban đều dưới 6.000 pound (chính xác khoảng 2.721,6 kg).

Một nguyên nhân khác khiến EV ngày càng nặng là “phạm vi hoạt động”. Để giảm nỗi lo hết pin giữa đường, các hãng xe liên tục tăng dung lượng pin nhằm kéo dài quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, pin càng lớn thì trọng lượng càng tăng, khiến xe lại cần nhiều năng lượng hơn để vận hành.

Không chỉ dừng ở bộ pin, việc tích hợp khối pin lớn còn kéo theo hàng loạt thay đổi kỹ thuật khác. Xe điện cần bộ khung bảo vệ pin chắc chắn để chịu va chạm, hệ thống treo phải gia cố để chịu tải lớn hơn, cùng các kết cấu gia cường nhằm đảm bảo độ cứng thân xe. Tất cả tiếp tục làm khối lượng xe tăng thêm.

Khối lượng lớn của EV tác động lên cảm giác lái khác nhau. Dù mô-men xoắn tức thời giúp xe điện tăng tốc rất nhanh, nhiều người vẫn nhận xét EV mang cảm giác lái “nặng nề” hơn xe xăng khi vào cua hoặc chuyển hướng gấp.

Trọng lượng lớn cũng khiến hệ thống phanh, treo và đặc biệt là lốp xe chịu tải cao hơn đáng kể. Theo khảo sát của J.D. Power năm 2024, nhiều chủ xe điện bất ngờ khi phải thay lốp sớm hơn dự kiến. Nguyên nhân chính là xe nặng hơn, cộng thêm đặc tính mô-men xoắn mạnh của động cơ điện khiến lốp mòn nhanh.

Bên cạnh đó, pin lithium-ion trên EV cũng làm gia tăng lo ngại về cháy nổ. Dù xe xăng cũng có thể bốc cháy, giới chuyên môn thừa nhận các vụ cháy pin xe điện thường khó kiểm soát và dập tắt hơn nhiều.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể được cải thiện trong tương lai nhờ công nghệ pin thể rắn (solid-state battery). Đây được xem là bước tiến lớn tiếp theo của ngành xe điện khi hứa hẹn mang lại mật độ năng lượng cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn, sạc nhanh hơn và an toàn hơn.

Một số hãng công nghệ pin cho biết pin thể rắn thế hệ mới có thể giảm đáng kể khối lượng pin so với công nghệ lithium-ion hiện nay, qua đó giúp EV nhẹ hơn mà vẫn duy trì phạm vi hoạt động dài.

Theo Motor1