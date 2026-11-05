Mercedes-Benz được cho là đã lùi kế hoạch sản xuất dòng SUV bán chạy GLC tại Mỹ từ cuối năm 2027 sang năm 2030. Quyết định này khiến mẫu xe chủ lực của hãng tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Đức.

Theo Automotive News, Mercedes-Benz đang điều chỉnh kế hoạch đưa mẫu SUV GLC vào sản xuất tại Mỹ. Thay vì bắt đầu lắp ráp từ cuối năm 2027 như dự kiến ban đầu. Hãng xe Đức có thể phải chờ đến năm 2030 mới triển khai tại nhà máy ở Vance, bang Alabama. Nguyên nhân được cho là liên quan đến kế hoạch chuyển đổi sang thế hệ GLC tiếp theo.

Theo ông Sam Fiorani, Phó Chủ tịch AutoForecast, việc đầu tư dây chuyền sản xuất cho một mẫu xe khi vòng đời sản phẩm chỉ còn khoảng một nửa sẽ không hiệu quả về mặt tài chính, bởi nhà máy có thể phải tiếp tục điều chỉnh khi thế hệ mới xuất hiện.

Hiện nhà máy Mercedes-Benz tại Alabama đang đảm nhiệm sản xuất các dòng SUV GLS, GLE cùng những phiên bản thuần điện tương ứng. Đây cũng là cơ sở sản xuất quan trọng của hãng tại thị trường Bắc Mỹ.

Việc trì hoãn sản xuất tại Mỹ đồng nghĩa Mercedes-Benz sẽ tiếp tục nhập khẩu GLC từ Đức trong những năm tới. Điều này khiến mẫu SUV bán chạy của hãng có nguy cơ chịu thêm áp lực chi phí nếu các chính sách thuế nhập khẩu ô tô của Mỹ thay đổi.

Trước đó, Mercedes-Benz từng cam kết đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào nhà máy Alabama nhằm mở rộng sản xuất trong nước, đặc biệt với những dòng xe có sản lượng lớn đang chịu thuế nhập khẩu 15%.

Trong khi đó, một số thông tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc giảm thuế nhập khẩu ô tô từ châu Âu xuống 10%. Động thái này được cho là nhằm tạo điều kiện để Audi triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại bang Georgia.

GLC hiện là một trong những dòng xe quan trọng nhất của Mercedes-Benz tại Mỹ. Thế hệ hiện hành được nâng cấp gần nhất vào năm 2023, do đó việc chuyển sang sản xuất thế hệ kế tiếp vào khoảng năm 2030 có thể giúp hãng tránh phải đầu tư dây chuyền mới cho một sản phẩm sắp kết thúc vòng đời.

Tạp chí Car and Driver cho biết đã liên hệ Mercedes-Benz để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm đăng tải.

(Theo Car and Driver)