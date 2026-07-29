Chuyên trang Motor1 vừa đăng tải bài bình luận góc về cuộc đua ra mắt mẫu ô tô mới của tác giả Adrian Padeanu với góc nhìn gây chú ý.

Theo tác giả này, ngành công nghiệp ô tô hiện chịu áp lực rất lớn trong việc liên tục đổi mới. Các hãng xe không ngừng phát triển những mẫu xe hiện đại hơn, nhiều công nghệ hơn để vượt lên trước đối thủ. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu tốc độ đổi mới quá nhanh có thực sự mang lại lợi ích, hay đang khiến chất lượng sản phẩm đi xuống?

Áp lực cạnh tranh khiến nhiều nhà sản xuất ô tô phải rút ngắn vòng đời sản phẩm. Ảnh: Bimmer Life

Thực tế cho thấy số lượng các đợt triệu hồi xe ngày càng gia tăng, đặc biệt là những lỗi liên quan đến phần mềm. Điều này cho thấy các kỹ sư đang phải giải quyết những bài toán kỹ thuật ngày càng phức tạp trong thời gian phát triển ngày càng ngắn. Trong cuộc đua giành khách hàng, chất lượng dễ bị đặt xuống hàng thứ yếu.

Theo cây bút Adrian Padeanu của Motor1, một giải pháp được cho là đơn giản nhưng không dễ thực hiện là kéo dài vòng đời của mỗi mẫu xe. Điều này sẽ giúp các hãng có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm, khắc phục các lỗi phát sinh trước khi tung ra thế hệ mới, thay vì để khách hàng trở thành "người thử nghiệm" và liên tục phải đưa xe vào xưởng sửa chữa.

Chiến lược này từng mang lại thành công cho Toyota. Không phải ngẫu nhiên mà hãng xe Nhật Bản trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới sáu năm liên tiếp tính đến năm 2025, trong khi Lexus thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng về độ tin cậy của nhiều tổ chức đánh giá xe uy tín.

Dù Land Cruiser J70 là một mẫu xe ra đời 40 năm trước nhưng nhiều khách hàng vẫn ưa chuộng và Toyota vẫn phải sản xuất lại để phục vụ nhu cầu. Ảnh: Toyota

Tại Mỹ, một mẫu xe mới thường có vòng đời khoảng 5-6 năm trước khi được nâng cấp hoặc thay thế. Riêng Toyota nhiều năm duy trì chu kỳ dài hơn, bởi hãng sẵn sàng giữ lại những mẫu xe đã được chứng minh về độ bền.

Thực tế, phần lớn người mua vẫn ưu tiên một chiếc xe đáng tin cậy hơn là quá nhiều công nghệ mới. Điển hình như Land Cruiser J70 đã tồn tại hơn 40 năm nhưng vẫn được bán tại một số thị trường, cho thấy một sản phẩm lâu đời chưa chắc đã lỗi thời.

Một ví dụ điển hình là Toyota Land Cruiser J70. Dù đã xuất hiện hơn 40 năm, mẫu xe này vẫn được bán tại một số thị trường nhờ nổi tiếng về độ bền và khả năng vận hành ổn định. Điều đó cho thấy một mẫu xe không nhất thiết phải thay đổi liên tục mới giữ được sức hút.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh khiến các hãng khó có thể chậm lại. Công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành yếu tố thu hút khách hàng, buộc các nhà sản xuất phải liên tục rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Thế nhưng, ô tô hiện đại tích hợp ngày càng nhiều hệ thống điện tử và tính năng thông minh, khiến việc phát triển trở nên phức tạp hơn.

Xe điện có thể giúp giảm nguy cơ hỏng hóc cơ khí. Ảnh: Car News China

Lúc này, chính phần mềm lại trở thành điểm yếu lớn nhất. Không ít hãng phải tung xe ra thị trường trước rồi mới cập nhật, sửa lỗi sau. Chỉ riêng tại Mỹ, đã có khoảng 30 đợt triệu hồi liên quan đến phần mềm trong năm nay.

Một điểm tích cực là xu hướng chuyển sang xe điện được kỳ vọng sẽ cải thiện độ bền nhờ có ít bộ phận cơ khí hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, từ đó giảm nguy cơ hỏng hóc. Tuy nhiên, lợi thế này có đủ để bù đắp sự phức tạp ngày càng lớn của phần mềm hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Thực tế cũng cho thấy nhiều người tiêu dùng sẵn sàng giữ xe lâu hơn nếu chiếc xe đó đủ bền bỉ. Không ít chủ xe lựa chọn mua phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thay vì thế hệ hoàn toàn mới nhằm hạn chế các lỗi phát sinh ban đầu, chủ yếu là lỗi liên quan đến phần mềm.

Do đó, việc kéo dài vòng đời sản phẩm không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy mà còn giảm chi phí phát triển, tối ưu quy mô sản xuất và tiết kiệm chi phí bảo hành cho các hãng xe. Đây được xem là giải pháp mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng.

Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc với tốc độ phát triển sản phẩm rất nhanh, nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang rút ngắn chu kỳ phát triển xuống chỉ còn khoảng hai năm để đưa một mẫu xe mới ra thị trường. Nếu xu hướng này tiếp tục, vòng đời sản phẩm sẽ ngày càng ngắn hơn, và người tiêu dùng có thể là bên chịu nhiều rủi ro nhất.

Theo Motor1

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