Không ít người cho rằng một chiếc ô tô mới mua tại đại lý chính hãng sẽ luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xe vẫn có thể phát sinh một số lỗi hoặc khiếm khuyết trong quá trình vận chuyển, lưu kho và chuẩn bị giao khách.

Theo một chuyên gia kiểm tra trước khi giao xe (PDI) giấu tên tại Ấn Độ với kinh nghiệm kiểm tra hơn 1.000 xe mới thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, có 7 vấn đề người mua nên đặc biệt lưu ý trước khi ký biên bản bàn giao.

Sơn xe có vết xước nhỏ

Một trong những vấn đề thường gặp nhất trong quá trình kiểm tra trước khi giao xe (PDI) là các vết xước nhỏ trên lớp sơn.

Vết xước nhỏ trên xe có thể được che giấu bởi chất đánh bóng.

Theo chuyên gia, những vết xước này đôi khi được che giấu tạm thời bằng chất đánh bóng hoặc sáp trong quá trình chuẩn bị giao xe tại đại lý, khiến xe trông hoàn hảo dưới ánh đèn showroom nhưng sẽ lộ rõ sau vài lần rửa xe.

Để phát hiện, người mua nên kiểm tra xe dưới ánh sáng tự nhiên, quan sát từng tấm thân xe ở nhiều góc khác nhau nhằm nhận biết các vết xước, lỗi đánh bóng hoặc bề mặt sơn không đồng đều.

Xe từng được sơn lại một số chi tiết

Một vấn đề khác thường xuyên được phát hiện trong quá trình kiểm tra là việc sơn lại cản trước hoặc các tấm thân xe. Xe trải qua nhiều giai đoạn trước khi đến tay khách hàng. Những giai đoạn này bao gồm vận chuyển, kho bãi, bãi đỗ xe của đại lý và khâu chuẩn bị cuối cùng. Vì vậy, trong quá trình này, xe có thể bị va quệt nhẹ.

Quá trình vận chuyển xe có thể gây ra những vết xước nhỏ.

Trong phần lớn trường hợp, đại lý sẽ khắc phục vấn đề này trước khi bàn giao xe cho khách hàng bằng cách sơn lại. Việc sửa chữa nhỏ không phải lúc nào cũng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng khách hàng cần được thông báo minh bạch. Người mua nên quan sát sự khác biệt về màu sắc, độ bóng hoặc bề mặt sơn giữa các chi tiết để phát hiện dấu hiệu sơn lại.

Có vết lõm hoặc trầy xước nhỏ

Ngoài lớp sơn, các chi tiết như cửa xe, chắn bùn, cản trước, cản sau hay la-zăng hợp kim cũng có thể xuất hiện những vết lõm hoặc trầy xước nhỏ do quá trình bốc dỡ và lưu kho.

Cần quan sát kỹ để phát hiện kịp thời các vết lõm trước khi nhận xe

Mặc dù nhìn chung đây chỉ là những vấn đề về ngoại hình nhưng nếu phát hiện trước khi nhận xe, người mua có thể yêu cầu đại lý khắc phục ngay. Sau khi xe đã rời showroom, việc chứng minh các hư hỏng này có từ trước sẽ khó khăn hơn nhiều.

Khe hở giữa các chi tiết thân xe không đều

Việc căn chỉnh thân xe là một khía cạnh khác cần được quan sát kỹ lưỡng. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng khe hở không đều giữa các tấm thân xe như cửa xe, nắp ca-pô, nắp cốp hoặc cản trước/sau là một trong những vấn đề phổ biến nhất được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Khe hở hai bên chênh lệch rõ rệt là dấu hiệu xe từng đã bị tháo ra hoặc sửa chữa.

Trong một số trường hợp, đây chỉ là sai số nhỏ trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu khe hở hai bên chênh lệch rõ rệt, đó là dấu hiệu xe từng đã bị tháo ra hoặc sửa chữa sau khi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc xử lý. Một cách đơn giản để phát hiện sự lệch khớp này là so sánh các khe hở ở cả hai bên của xe.

Ắc quy yếu do lưu kho lâu

Chuyên gia cũng đề cập rằng không phải vấn đề nào cũng có thể nhìn thấy từ bên ngoài và một trong những vấn đề đó là tình trạng ắc quy. Nhiều xe mới phải nằm tại bãi hoặc kho của đại lý trong thời gian dài trước khi giao khách. Nếu không được bảo dưỡng đúng cách, ắc quy có thể bị suy giảm điện áp do ít được khởi động.

Ắc quy có thể yếu do xe lưu kho lâu.

Vì vậy, người mua nên yêu cầu đại lý kiểm tra tình trạng ắc quy trước khi bàn giao nhằm tránh những sự cố phát sinh ngay trong những ngày đầu sử dụng.

Hệ thống OBD lưu mã lỗi ẩn

Ô tô hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống điện tử và không phải lỗi nào cũng hiển thị ngay lập tức cho người lái. Chuyên gia đã chỉ ra rằng một số xe mới vẫn có thể lưu mã lỗi trong hệ thống chẩn đoán OBD. Điều này thậm chí có thể xảy ra ngay cả khi không có đèn cảnh báo nào xuất hiện trên bảng điều khiển.

Thiết bị đọc lỗi có thể giúp khách hàng phát hiện các lỗi trước khi nhận xe.

Việc sử dụng thiết bị đọc lỗi trước khi giao xe sẽ giúp phát hiện sớm các lỗi liên quan đến cảm biến hoặc hệ thống điện tử để đại lý xử lý trước khi khách hàng nhận xe.

Thiếu phụ kiện đi kèm

Vấn đề cuối cùng mà chuyên gia nêu bật là việc thiếu phụ kiện hoặc các vật dụng tiêu chuẩn khi giao hàng. Theo đó, nhiều khi người mua sau khi nhận xe mới phát hiện ra một số vật dụng bị thiếu trên xe.

Khách cần cẩn trọng khả năng xe bị thiếu phụ kiện tại thời điểm giao xe.

Chính vì vậy, người mua cần đối chiếu đầy đủ các phụ kiện theo danh mục bàn giao như sách hướng dẫn sử dụng, chìa khóa dự phòng, bộ vá lốp hoặc lốp dự phòng, kích nâng xe, cờ lê mở bánh và các phụ kiện đi kèm khác. Việc dành thêm vài phút để kiểm tra tất cả những vật dụng này trước khi ký vào giấy tờ giao xe sẽ giúp tránh mất thời gian làm việc với đại lý sau khi đã nhận xe.

Theo Cartoq

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!