Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) và Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), nhiệt độ môi trường giảm sẽ khiến áp suất không khí trong lốp giảm theo quy luật vật lý, dù lượng không khí bên trong lốp không hề thay đổi.

Các chuyên gia lốp ô tô cho biết, cứ mỗi khi nhiệt độ giảm khoảng 5 độ C, áp suất trong lốp có thể giảm khoảng 1 PSI hay 6,895 kPa. Ví dụ, nếu lốp xe của bạn còn 30 PSI (211 kPa) trong điều kiện thời tiết 24 độ C, sau một đợt lạnh sâu xuống 10 độ C, áp suất có thể giảm xuống còn khoảng 27 PSI (186 kPa) đủ để hệ thống TPMS phát cảnh báo.

Áp suất trong lốp giảm do trời lạnh cũng có thể khiến đèn cảnh báo áp suất lốp bật sáng. Ảnh: HomeTyre

Ngược lại, khi nhiệt độ tăng hoặc xe vận hành một quãng đường dài, không khí trong lốp nóng lên khiến áp suất tăng trở lại. Vì vậy, nhiều tài xế thấy đèn cảnh báo tự tắt sau khi xe chạy một thời gian.

Theo Hiệp hội Lốp xe Mỹ (USTMA), việc duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn không chỉ giúp hệ thống TPMS hoạt động chính xác mà còn cải thiện khả năng bám đường, giảm quãng đường phanh và kéo dài tuổi thọ lốp.

Áp suất lốp thấp nguy hiểm như thế nào?

Dù nguyên nhân là do thời tiết hay rò rỉ khí, việc tiếp tục sử dụng xe với lốp non hơi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như tăng mức tiêu hao nhiên liệu, lốp mòn không đều, giảm tuổi thọ, tay lái nặng hơn, xe phản hồi kém, quãng đường phanh dài hơn và tăng nguy cơ nổ lốp hoặc hỏng lốp khi đi qua ổ gà, đường xấu.

Theo NHTSA, áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đường và độ ổn định của xe, đặc biệt khi chạy tốc độ cao hoặc trong điều kiện trời mưa.

Không nên bỏ qua đèn cảnh báo

Nếu đèn TPMS bật sáng rồi tự động tắt, người dùng vẫn cần kiểm tra lốp thủ công để đánh giá tình trạng lốp. Ảnh: Autonation Mobile Service

Sau khi áp suất lốp tăng trở lại do nhiệt độ lốp tăng nên đèn cảnh báo áp suất lốp tự tắt khiến nhiều người dễ dàng bỏ qua lời cảnh báo này. Do đó, thay vì thiết lập lại hệ thống, người dùng hãy lấy đồng hồ đo áp suất lốp và kiểm tra cả bốn lốp. Áp suất chính xác thường được ghi trên nhãn dán bên trong khung cửa phía người lái, chứ không phải trên thành lốp.

Nếu đã bơm đúng áp suất nhưng đèn TPMS vẫn liên tục sáng sau vài lần vận hành, chủ xe nên đưa xe đến gara để kiểm tra cảm biến, van lốp hoặc khả năng rò rỉ khí.

Thực tế, nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàn ô tô quốc tế như Reddit, không ít chủ xe Honda, Toyota hay Ford cho biết hiện tượng đèn TPMS sáng vào mùa đông là rất phổ biến. Các thành viên có kinh nghiệm đều khuyến nghị nên đo áp suất khi lốp nguội thay vì bơm thêm hơi theo cảm tính.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần và trước các chuyến đi xa là thói quen bảo dưỡng đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ giúp tăng tuổi thọ lốp, giảm mức tiêu hao nhiên liệu mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo Motor1