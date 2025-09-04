Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Lan tỏa khát vọng tuổi trẻ

Những ngày đầu tại triển lãm, không gian Trung Nguyên Legend trở nên sôi động khi Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong talkshow “Khát vọng tuổi trẻ - Khởi nghiệp kiến quốc”. Với chiều cao nổi bật, thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ, người đẹp đã thu hút ánh nhìn của đông đảo khách tham quan.

Với phong thái trí tuệ, truyền cảm hứng, Bảo Ngọc được ví như “nàng đại sứ thanh xuân” tại triển lãm lần này. Ảnh: Tô Thanh Tân

Trong buổi giao lưu, Bảo Ngọc không chỉ trò chuyện về hành trình tuổi trẻ và khát vọng xây dựng đất nước, mà còn trực tiếp trao tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời - chương trình ý nghĩa mà Trung Nguyên Legend đã triển khai suốt gần 15 năm.

Hình ảnh Hoa hậu Liên lục địa vừa ký tặng, vừa chia sẻ, trò chuyện cùng các bạn sinh viên, thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Với sự duyên dáng và tri thức, nàng hậu truyền tải tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến, đặc biệt phù hợp với định hướng xây dựng thế hệ thanh niên giàu ý chí, khát vọng mà Trung Nguyên Legend theo đuổi.

Ảnh: Tô Thanh Tân

Sự hiện diện của hoa hậu với hình ảnh một người trẻ năng động, học thức, là minh chứng cho thông điệp: tri thức là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công và cống hiến cho đất nước.

“Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước và tôi tin rằng, khởi nghiệp kiến quốc bắt đầu từ từng bước nhỏ, từ từng cuốn sách quý. Đó là cách biến tri thức thành khát vọng, và khát vọng thành hành động thiết thực”, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.

Izara Thiên Nga và Phạm Tâm Anh Thy: Tri thức - nghệ thuật song hành

Ngày 2/9 - thời khắc thiêng liêng kỷ niệm Quốc khánh - Trung Nguyên Legend chào đón sự xuất hiện của Izara Thiên Nga và Phạm Tâm Anh Thy.

Hai người đẹp cùng tham gia giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, đặc biệt là talkshow ra mắt phim ngắn “Cà phê Đạo - Một nghệ thuật sống”. Trong khung cảnh tràn ngập ánh sáng và hương cà phê, hai người đẹp hóa thành những “nàng thơ” mang năng lượng tích cực, kết nối nghệ thuật sống của cà phê với khán giả.

Thiên Nga và Anh Thy mang đến sự giao thoa giữa nghệ thuật và phong cách sống tỉnh thức. Ảnh: Tô Thanh Tân

Điểm nhấn đặc biệt là trải nghiệm ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman, Roman và Thiền. Nếu văn minh Ottoman gợi nhắc sự gắn kết cộng đồng, văn minh Roman đại diện cho tinh thần sáng tạo, khám phá, thì văn minh Thiền lại đưa con người trở về sự tĩnh lặng và nội tâm sâu sắc. Chính sự giao thoa của ba nền văn minh này tạo nên hệ sinh thái cà phê độc đáo, khác biệt, khẳng định vị thế của Trung Nguyên Legend trên bản đồ cà phê toàn cầu.

Trong hoạt động trải nghiệm, Izara Thiên Nga gây ấn tượng bởi phong thái vừa dịu dàng vừa bản lĩnh. Xuất phát điểm là một nghệ sĩ trẻ tài năng, được ví như “thần đồng âm nhạc”, cô có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ và sáng tác từ năm 14 tuổi. Hơn hết, Thiên Nga luôn kiên định giữ gìn giá trị riêng, coi tri thức là nền tảng bền vững nhất để vượt qua thử thách. Cách cô đặt việc học văn hóa lên hàng đầu trước khi theo đuổi nghệ thuật, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tỉnh táo.

Sự góp mặt của Thiên Nga làm nổi bật tinh thần mà Trung Nguyên Legend theo đuổi: kết nối cà phê - văn hóa - tri thức - khát vọng sống đẹp. Ảnh: Tô Thanh Tân

Chính ở điểm này, Thiên Nga cho thấy sự đồng điệu với triết lý mà Trung Nguyên Legend kiến tạo. Nếu Trung Nguyên Legend khẳng định cà phê là năng lượng của tỉnh thức và sáng tạo, thì với Thiên Nga, âm nhạc và tri thức chính là “cà phê tinh thần” giúp cô không ngừng sáng tạo, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh để khẳng định giá trị riêng. Hành trình ấy chính là minh chứng sống động cho thông điệp: mỗi con người, khi biết nuôi dưỡng tri thức và khát vọng, đều có thể lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy với vẻ đẹp ngọt ngào và sự tự tin trong giao tiếp, cũng góp phần làm bừng sáng không khí sự kiện. Cô thể hiện hình ảnh một người trẻ hiện đại, năng động, trân trọng tri thức và tận hưởng nghệ thuật sống. Cô cuốn hút các bạn trẻ bằng những câu chuyện gần gũi về lối sống tỉnh thức, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Không gian Trung Nguyên Legend trong triển lãm lần này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế giàu cảm hứng, các hoạt động trải nghiệm cà phê đặc sắc mà còn trở thành “sân khấu” để vẻ đẹp, tri thức và tinh thần trẻ trung được tôn vinh.

Phương Dung