Tôi bị men gan tăng và nhiễm mỡ độ 1. Tôi xem trên mạng xã hội người ta nói rằng uống cà phê có thể đẩy lùi tình trạng này. Xin bác sĩ tư vấn uống cà phê có tốt cho gan thật không và nên dùng như thế nào? (Lê Đức Thanh, Hà Nội).

Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tư vấn:

Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều người, đặc biệt vào buổi sáng. Ngoài công dụng giúp tỉnh táo, nhiều người tin rằng uống cà phê đều đặn có thể hỗ trợ sức khỏe gan.

Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho gan nếu sử dụng đúng cách.

Các tác dụng của cà phê dành cho gan:

Giúp ổn định men gan: Nồng độ men gan (ALT, AST...) cao bất thường có thể là dấu hiệu của viêm gan hoặc tổn thương tế bào gan. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp hạ và ổn định men gan, đặc biệt ở những người thường xuyên dùng rượu bia hoặc có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Giảm nguy cơ mắc xơ gan và ung thư gan: Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, người uống cà phê đều đặn có tỷ lệ mắc xơ gan và ung thư gan thấp hơn so với người không uống. Đặc biệt, trong cà phê có chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và cafestol, góp phần giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào gan.

Hỗ trợ người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD): Cà phê có thể cải thiện chuyển hóa chất béo và làm chậm tiến triển bệnh, nếu kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Một số lưu ý về uống cà phê để tốt cho sức khỏe

Nên uống 2–3 tách cà phê nguyên chất mỗi ngày, hạn chế thêm đường, sữa đặc, kem béo. Bạn có thể kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn.

Không nên uống cà phê khi đói hoặc quá sát giờ ngủ. Thức uống này không dành cho người có bệnh tim mạch, dạ dày, rối loạn lo âu. Nếu những người này muốn dùng cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cà phê có thể hỗ trợ bảo vệ gan, nhưng không thay thế được thuốc hay thăm khám y tế. Một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và hạn chế rượu bia vẫn là những yếu tố then chốt để có một cơ thể khỏe mạnh.

Nếu bạn có biểu hiện như vàng da, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc men gan cao, hãy đi khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.



