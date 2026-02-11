Xả súng ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tờ The Nation dẫn tin từ Quỹ Mae Taptim Yala cho biết, khoảng 16h59 giờ địa phương chiều nay (11/9), trường Patong Prathan Khiriwat ở Patong bị một nhóm vũ trang tấn công và xả súng. Ban quản lý trường xác nhận, một giáo viên bị thương đã được đưa tới bệnh viện và cảnh sát đã bao vây trường.

Cảnh sát Thái Lan cho hay, nhóm tay súng tấn công trường khi các lớp học sắp kết thúc. Chúng đang bắt giữ một số giáo viên và học sinh làm con tin. Ngoài ra, nhiều học sinh hoảng sợ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Cảnh sát huyện Hat Yai đã điều động một đội đặc nhiệm phong tỏa hiện trường nhằm kiểm soát tình hình. Lực lượng cứu hộ cũng được cử tới để sơ tán học sinh và những người khác khỏi trường.

Cảnh sát thông báo đang phối hợp với các trưởng huyện, xã và thôn để đàm phán với các tay súng. Đến thời điểm báo chí đưa tin, tình hình vẫn chưa được giải quyết.

Nhà chức trách Thái Lan yêu cầu người dân tránh các tuyến đường phía trước trường Patong Prathan Khiriwat và các khu vực lân cận để đảm bảo an toàn. Người dân cũng được khuyến nghị chỉ theo dõi thông tin cập nhật từ các cơ quan chính phủ hoặc các nguồn đáng tin cậy khác.