Trang tin ABC dẫn lời Ủy viên cảnh sát bang New South Wales của Australia, ông Mal Lanyon cho biết bãi biển Bondi ở thời điểm xảy ra vụ tấn công “đang tổ chức một sự kiện với hơn 1.000 người tham gia”.

“Ít nhất 12 người thiệt mạng sau vụ xả súng, trong đó có 1 tay súng, và 29 người bị thương. Trong số người bị thương có 2 cảnh sát đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Do diễn biến của vụ việc, tôi tuyên bố đây là một vụ khủng bố”, ông Lanyon nói.

Cảnh sát Australia đi tuần gần hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ABC News

Cô Catherine Merchant, một nhân chứng kể rằng: “Khi đó, tôi đang đi dọc bãi biển, và đây là một trong những điều tôi thích làm nhất. Đột nhiên mọi người bỏ chạy. Có những viên đạn và chúng tôi thật sự sợ hãi… Có nhiều người không biết nói tiếng Anh, và họ chỉ còn biết khóc”.

Một nam du khách người Pháp nói với phóng viên ABC News rằng anh này đã đối mặt với hai người đàn ông được trang bị súng. “Tôi phải cúi người và nấp sau một chiếc ô tô, khi một trong những đối tượng đó chĩa súng về phía mình. Tôi sau đó đã kịp thoát thân, đồng thời giúp đỡ một người phụ nữ đang mang thai”.

Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns trong tuyên bố đưa ra tối 14/12 nói rằng vụ xả súng do 2 đối tượng thực hiện. Một trong số đó bị vô hiệu hóa bởi lực lượng an ninh, trong khi nghi phạm còn lại đang bị giam giữ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Lanyon nói rằng các cơ quan an ninh cho tới nay chưa thể xác định có kẻ thứ 3 tham gia vụ xả súng hay không. Do vậy, cảnh sát từ các đội chống bạo động đã được triển khai trên đường phố nhằm đảm bảo tình hình ổn định.