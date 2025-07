Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về việc tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ngày 1/7, việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội mà được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, , hoặc cho thuê đất với hình thức trả tiền hàng năm sẽ phải có văn bản chấp thuận của chủ tịch UBND cấp xã.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo căn cứ quy định pháp luật về đất đai để tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ theo đúng thẩm quyền.

Theo Luật Đất đai năm 2024, điều kiện sử dụng đất để triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là phải có văn bản chấp thuận của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định mới về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định 151/2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/3/2027), thẩm quyền giải quyết thủ tục nêu trên được chuyển giao cho chủ tịch UBND cấp xã.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo quyết định hình thức sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong một số trường hợp.

Đó là các trường hợp sử dụng đất theo hình thức: giao đất không thu tiền sử dụng; cho thuê đất trả tiền hàng năm; hoặc giao đất có thu tiền, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn toàn bộ tiền thuê đất.

Theo Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT của Bộ NN-MT, chính quyền cấp xã được tiếp nhận, giải quyết 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

1. Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận (GCN) trước ngày 1/7/2004.

2. Đính chính GCN đã cấp lần đầu nếu có sai sót.

3. Thu hồi GCN cấp không đúng quy định và cấp lại.

4. Đăng ký và cấp GCN lần đầu cho tổ chức đang sử dụng đất.

5. Đăng ký và cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

6. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp không qua đấu giá/đấu thầu (liên quan đến dự án).

7. Giao đất, giao rừng; cho thuê đất, cho thuê rừng; gia hạn thời gian sử dụng đất.

8. Chuyển hình thức giao đất sang cho thuê đất hoặc ngược lại.

9. Điều chỉnh quyết định giao, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng do thay đổi căn cứ pháp lý hoặc ranh giới, diện tích.

10. Điều chỉnh quyết định giao, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng so với bản đồ hoặc quyết định trước đó.

11. Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá/đấu thầu cho đối tượng ưu tiên (cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế vùng khó khăn).

12. Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư, hoặc mở rộng đường giao thông trên thửa đất chưa có GCN.

13. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích hoặc gia hạn phương án sử dụng đa mục đích.

14. Giải quyết tranh chấp và tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai.