Cách bảo quản khoai lang sống

Trong điều kiện môi trường với mức nhiệt duy trì từ 13 - 16°C cùng độ ẩm khoảng 83 - 90%, khoai lang sống có thể giữ được độ tươi ngon lên tới 6 tháng.

Suốt thời gian lưu trữ, bạn cần che chắn khoai khỏi mưa nắng và tránh đặt ở những vị trí có nền nhiệt quá nóng như gần bếp nấu hay nơi nắng gắt chiếu vào. Ngược lại, môi trường nhiệt độ quá thấp cũng làm hỏng chất lượng khoai, vì vậy bạn tuyệt đối không nên cho khoai lang sống vào tủ lạnh hay tủ đông.

Để bảo quản khoai lang sống bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

- Bọc khoai lang tươi bằng giấy báo: Bạn dùng giấy báo gói kín từng củ khoai đã được làm sạch và để thật khô ráo, sau đó xếp chồng chúng lên nhau tại nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp cũng như khu vực có độ ẩm cao. Việc đảm bảo bề mặt khoai không dính nước trước khi bọc là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa nấm mốc phát triển.

- Vùi khoai lang tươi trong cát khô: Sử dụng cát cũng là một mẹo trữ khoai lâu ngày cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng. Bạn chỉ cần đặt khoai vào chậu rồi đổ cát khô phủ ngập toàn bộ củ khoai bên dưới; môi trường khô thoáng này sẽ giữ cho khoai tươi ngon trong thời gian dài mà không lo bị ẩm mốc hay nảy mầm.