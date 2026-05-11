Luộc khoai lang bao lâu thì chín?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, tùy loại và số lượng, quá trình luộc khoai lang thông thường mất khoảng 20-30 phút (tính từ lúc nước sôi) để khoai chín mềm, giữ được vị ngọt.

Trong đó, nếu củ khoai có kích thước nhỏ khoảng 2-3 đầu ngón tay thì bạn cần luộc 12-15 phút. Còn với khoai lớn cỡ nắm tay người lớn, thời gian luộc sẽ lâu hơn, chừng 25-30 phút.

Ngoài cách luộc truyền thống, người ta còn áp dụng một số mẹo luộc khoai lang với lò vi sóng, nồi cơm điện hay nồi áp suất.

Tùy từng cách mà thời gian luộc khoai có thể rút ngắn hoặc kéo dài hơn.

Cách luộc khoai lang không bị nứt

Bước 1: Sơ chế khoai lang

Khoai lang mua về đem rửa sạch bùn đất bám bên ngoài, rồi cắt bỏ 2 đầu.

Lúc mua, bạn nên chọn những củ còn nguyên vẹn, không sứt mẻ hay xây xát bên ngoài và có kích thước đồng đều. Những củ khoai mà phần vỏ còn dính đất, đất chưa quá khô thường được đánh giá là có chất lượng ngon, ngọt hơn.

Bước 2: Luộc khoai

Sau khi làm sạch, bạn xếp khoai vào nồi, lần lượt đặt từng củ lên nhau sao cho gọn gàng, đảm bảo các củ được chín đều.

Tiếp đến, bạn cho lượng nước vừa đủ vào nồi, xâm xấp mặt khoai là được. Bạn cũng có thể cho thêm chút muối để khoai luộc nhanh chín hơn và có vị đậm đà, thịt dẻo.

Khoai lang luộc là món dễ làm, dễ ăn, phù hợp với người muốn giảm cân. Ảnh: Kim Ngoan

Khi mới bật bếp luộc khoai, bạn để lửa lớn. Chờ nước sôi bùng lên, nổi bọt thì bạn hạ nhỏ lửa, luộc liu riu trong khoảng 15-20 phút cho khoai chín hoàn toàn.

Bạn có thể kiểm tra xem khoai chín chưa bằng cách dùng đũa hoặc que nhọn xiên vào thân củ khoai. Nếu thấy xiên dễ dàng tức là khoai đã chín, còn vẫn cứng thì bạn tiếp tục luộc thêm 7-10 phút.

Cuối cùng, khi khoai chín, vỏ chuyển sang màu sẫm thì bạn vớt ra, để nguội bớt rồi thưởng thức.

Bước 3: Thành phẩm

Khoai lang luộc chín vừa tới sẽ giữ được độ bở, dẻo và vị ngọt tự nhiên. Ngoài thưởng thức ngay, bạn có thể cho khoai vào nồi chiên không dầu để nướng thêm, tạo hương vị mới mẻ, hấp dẫn.

Lưu ý

Khi chọn mua khoai lang, bạn chỉ nên chọn những củ khoai vừa phải, kích cỡ đều nhau để khi luộc, khoai chín đều hơn.

Bạn tuyệt đối không chọn củ khoai bị hà, đã mọc mầm hay ngấm nước vì có thể gây ngộ độc.

Tùy sở thích và khẩu vị, bạn cũng có thể chọn lựa các giống khoai phù hợp như khoai trắng (khoai bở), khoai lang Nhật, khoai mật, khoai lòng vàng…

Trong quá trình luộc, bạn không nên đảo khoai hay đụng đũa nhiều lần, tránh làm khoai bị nứt, ảnh hưởng tới hình thức và chất lượng món ăn.