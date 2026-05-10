Từ thợ may đến "nữ hoàng" bất động sản

Ít ai biết rằng, người phụ nữ từng nhiều năm giữ danh hiệu nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc xuất phát điểm chỉ là một thợ may nghèo khó.

Trần Lệ Hoa sinh năm 1941 tại khu Di Hòa Viên của thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), trong một gia đình thuộc Chính Hoàng Kỳ - dòng dõi quý tộc Mãn Châu, hậu duệ đời thứ 8 của hoàng tộc Diệp Hách Na Lạp nổi tiếng.

Dòng họ này từng sinh ra Từ Hy Thái hậu, vì thế bà được coi như một "cách cách" cuối cùng của lịch sử Trung Quốc cận đại.

Trần Lệ Hoa (thời còn trẻ) là hậu duệ quý tộc, từng giữ danh hiệu nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Nhưng danh phận xa hoa ấy không giúp bà có một tuổi thơ êm đềm. Gia cảnh sa sút khiến bà phải bỏ học từ sớm. Bà làm thợ may trong xưởng may của phường, rồi mở tiệm may nhỏ để mưu sinh. Từ nghề may, bà chuyển sang sửa chữa đồ gỗ cổ, khởi nguồn cho niềm đam mê với gỗ tử đàn sau này.

Năm 1981, bà đến Hong Kong (Trung Quốc) và bắt đầu bước vào thế giới bất động sản. Bà mua 12 căn biệt thự tại khu Beverly với giá thấp rồi bán lại với giá cao, tích lũy vốn đầu tiên của cuộc đời. Đây là bước ngoặt đưa bà từ một tiểu thương thành doanh nhân bất động sản.

Trở về Bắc Kinh vào cuối những năm 1980, bà lần lượt thực hiện những thương vụ để đời. Đầu tiên là Trường An Club, câu lạc bộ tư nhân cao cấp bậc nhất kinh thành, nơi quy tụ giới thượng lưu và chính khách.

Tiếp đến là dự án cải tạo phố Kim Bảo kéo dài suốt một thập kỷ, biến khu ổ chuột 730m thành con phố thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô.

'Nữ hoàng tử đàn' với khát vọng lưu danh

Có lẽ điều khiến Trần Lệ Hoa khác biệt so với những đại gia bất động sản khác là tình yêu với gỗ tử đàn, loại gỗ quý được mệnh danh là "vàng xanh".

Năm 1999, ở tuổi 58, bà chi 200 triệu NDT (khoảng 770 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) để xây dựng Bảo tàng Tử đàn Trung Quốc bên cạnh đường Vành đai 5 phía Đông Bắc Kinh. Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên và lớn nhất Trung Quốc chuyên về gỗ tử đàn, với diện tích 25.000m2.

"Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu thứ có thể truyền lại cho đời sau", bà từng nói.

Bà đã tập hợp gần trăm nghệ nhân lành nghề, dùng 10 năm để phục dựng 16 cổng thành và 10 tháp góc của Bắc Kinh xưa theo tỷ lệ 1:10. Toàn bộ quá trình chế tác không dùng một chiếc đinh nào, hoàn toàn áp dụng cấu trúc mộng chốt truyền thống.

Từ một cô thợ may nghèo khó, bà đã dùng đôi tay và nghị lực phi thường để xây dựng đế chế bất động sản rồi dành cả phần đời còn lại để gìn giữ văn hóa dân tộc. Ảnh: Baidu

Bà thậm chí từng mạo hiểm cả mạng sống để vào rừng nguyên sinh ở Myanmar tìm kiếm những khúc gỗ tử đàn quý hiếm. Có lần, bà suýt mất mạng khi xe trượt khỏi vách núi trong một chuyến tìm kiếm gỗ. Sự đam mê ấy khiến bà được mệnh danh là "Nữ hoàng tử đàn".

Năm 1988, Trần Lệ Hoa gặp nam diễn viên Trì Trọng Thụy, "Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh" trong phim Tây Du Ký bản 1986.

Khoảng cách 11 tuổi và sự chênh lệch tài sản khiến dư luận xôn xao. Trì Trọng Thụy từng 3 lần từ chối lời cầu hôn vì áp lực.

Suốt 36 năm chung sống, Trì Trọng Thụy dần dần trở thành cộng sự đắc lực, đồng hành cùng bà trong sự nghiệp.

Di sản để lại không chỉ là con số

Sự nghiệp của Trần Lệ Hoa đạt đến những đỉnh cao được thế giới công nhận. Năm 2014, Forbes xếp bà là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản khoảng 6 tỷ USD.

Hai năm sau, bà tiếp tục giữ vị trí này theo bảng xếp hạng của Hurun với 50,5 tỷ NDT. Đầu năm 2026, bà vẫn có mặt trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Hurun với 47 tỷ NDT.

Nhưng với một doanh nhân tầm cỡ, di sản lớn nhất không phải những con số biết nói trên trang bảng xếp hạng. Đó là cách bà xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững, đặt giá trị văn hóa ngang hàng với lợi nhuận.

Trước khi qua đời, Trần Lệ Hoa đã lập di chúc từ năm 2017-2019, phân chia tài sản rõ ràng. Ba người con tiếp quản đế chế bất động sản (con trai cả Triệu Dũng nắm 71 công ty, điều hành Trường An Clu), trong khi người chồng được giao trọng trách quản lý Bảo tàng Tử đàn.

Ngày 5/4/2026, Trần Lệ Hoa ra đi ở tuổi 85, khép lại cuộc đời của một nữ doanh nhân tài giỏi của Trung Quốc, một người phụ nữ dám nghĩ dám làm và một "cách cách" cuối cùng của một thời đại đã qua.