Nếu thế giới tỷ phú thường bị chi phối bởi các gia tộc giàu có thì Diane Hendricks lại là một ngoại lệ nổi bật. Không thừa kế gia sản, không có nền tảng tài chính hùng hậu, bà đã tạo dựng đế chế kinh doanh trị giá hàng chục tỷ USD bằng chính nghị lực và tầm nhìn chiến lược của mình.

Hành trình từ một cô gái nông trại ở miền Trung Tây đến vị thế người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ là câu chuyện đầy cảm hứng mà mọi doanh nhân trẻ đều nên đọc.

Sinh ra để làm việc, không có đường tắt

Diane Marie Hendricks sinh năm 1947 tại một trang trại nuôi bò sữa ở thành phố Osseo, bang Wisconsin (Mỹ). Đây là miền đất lạnh, đất đai khắc nghiệt, người dân phải lao động cực nhọc mỗi ngày để sinh tồn. Bà lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em, công việc từ sớm không còn là lựa chọn mà là bắt buộc.

Diane Hendricks là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, xuất thân từ một gia đình làm nông tại bang Wisconsin. Ảnh: Bloomberg

Ở tuổi 17, Diane trở thành mẹ đơn thân - điều với nhiều người có thể là dấu chấm hết cho ước mơ, nhưng với bà lại là bước ngoặt đầu đời.

Bà vừa phải kiếm sống, vừa tiếp tục học tập, làm việc đầu tiên trong một nhà máy tại thành phố Janesville để trang trải chi phí và nuôi con.

Tuy con đường học tập bị chững lại vì trách nhiệm, Diane vẫn quyết tâm hoàn thành trung học vào năm 1965.

Chỉ vài năm sau, bằng quyết tâm phi thường, Diane đã lấy được chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi mới 21 tuổi và bắt đầu bước chân vào lĩnh vực xây dựng, với công việc ban đầu là mua, cải tạo rồi bán các căn nhà theo nhu cầu khách hàng.

Đây chính là nền tảng đầu tiên cho tư duy kinh doanh sắc bén của bà, khi bà nhận ra rằng thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng đang thiếu một chuỗi cung ứng chính thống, tập trung và hiệu quả.

Trong quá trình này, Diane gặp Ken Hendricks, người thợ lợp mái với tầm nhìn kinh doanh rõ rệt. Họ kết hôn vào năm 1975 và cùng nhau bắt tay vào cải tạo hàng trăm căn nhà cũ ở thành phố Beloit để cho thuê.

Với số vốn hạn chế, cả hai phải lao động tay chân, từ sửa nhà, sơn tường đến lau nhà vệ sinh, nhưng mỗi trải nghiệm đều trở thành bài học quản lý, vận hành và quan sát thị trường cực kỳ quý giá.

Từ điểm khởi đầu nhỏ đến đế chế hàng tỷ đô la

Năm 1982, Diane và Ken cùng nhau thành lập ABC Supply. Đây là công ty chuyên phân phối vật liệu xây dựng như mái lợp, cửa sổ, vách ngăn tại Mỹ.

Khi đó, thị trường này bị phân mảnh, các nhà cung cấp nhỏ lẻ hoạt động độc lập và hầu như thiếu dịch vụ sau bán hàng cũng như cơ chế hỗ trợ bài bản dành cho các nhà thầu xây dựng.

ABC Supply đặt cược vào dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm và một chuỗi cung ứng hiệu quả, điều trước đó ít doanh nghiệp chú trọng. Chính hướng đi này đã tạo nên sự khác biệt.

Ngay từ những năm đầu tiên, công ty mở rộng mạnh mẽ: chỉ trong 5 năm, ABC Supply có tới 50 chi nhánh trên toàn quốc. Đến cuối thập niên 90, doanh thu đã vượt 1 tỷ USD mỗi năm.

Đế chế ABC Supply do Diane Hendricks đồng sáng lập hiện có hơn 900 chi nhánh, là một trong những nhà phân phối vật liệu xây dựng lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: NRCA

Biến cố lớn xảy ra vào năm 2007 khi người chồng Ken Hendricks tử nạn trong một tai nạn. Khi đó, nhiều người dự báo ABC Supply sẽ sụp đổ, đặc biệt khi một nửa lãnh đạo chiến lược đã rời đi đột ngột.

Nhưng Diane thì khác, bà lãnh đạo độc lập công ty, mở rộng quy mô và thực hiện những thương vụ mua lại lớn, chẳng hạn như Bradco Supply vào năm 2010 và L&W Supply năm 2016. Đây là hai bước đi chiến lược làm thay đổi bản đồ phân phối vật liệu xây dựng toàn nước Mỹ.

Kết quả là ABC Supply hiện có hơn 900 chi nhánh trải khắp Mỹ với doanh thu vượt 20 tỷ USD, trở thành một trong những nhà phân phối vật liệu lớn nhất nước Mỹ. Đây là một lĩnh vực mà trước đây ít thấy phụ nữ có tiếng nói.

Tỷ phú tự thân - điều ít ai nghĩ tới

Theo Forbes 2025, Diane Hendricks có giá trị tài sản ròng ước tính hơn 22,3 tỷ USD, đưa bà trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ và trong top 100 tỷ phú giàu nhất toàn cầu.

Điều đáng nói là tài sản này không hề có sự thừa kế, hoàn toàn tạo dựng bằng nỗ lực cá nhân và chiến lược kinh doanh sắc bén.

Diane còn được Forbes xếp hạng Self-Made Score 9/10, cho thấy bà thuộc nhóm tỷ phú tự thân có mức độ tự lực cao nhất trong quá trình gây dựng khối tài sản của mình.

Không chỉ được biết đến trong giới kinh doanh, Diane Hendricks còn có ảnh hưởng lớn trong các hoạt động cộng đồng và phát triển địa phương.

Bà dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ tái thiết đô thị, giáo dục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại những khu vực từng gặp khó khăn, đặc biệt là các thị trấn công nghiệp ở bang Wisconsin.

Gần đây, bà cũng tập trung phục hồi lại thị trấn Beloit từng là nơi khởi nghiệp của bà nhưng đã rơi vào cảnh suy thoái kinh tế.

Khi khối tài sản đã vượt khỏi khuôn khổ tiền bạc, điều Diane Hendricks để lại không chỉ là một doanh nghiệp lớn mà còn là minh chứng: đôi khi thứ làm nên một gia tài hàng chục tỷ USD không phải là điểm xuất phát, mà là sức bền để đi đến cùng, từ những ngày trắng tay nhất.

Theo Times of India, CNBC, Forbes