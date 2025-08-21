XEM VIDEO (nguồn: Youtube TL)

Một cây vợt phù hợp giúp bạn đỡ mỏi tay, kiểm soát bóng tốt và tiến bộ nhanh. Người mới thường mắc sai lầm chọn vợt quá nặng/“đầy sức mạnh” nhưng khó kiểm soát, dẫn đến chấn thương cổ tay–khuỷu.

Nặng (≥8,5 oz / ~241g): lực mạnh, ổn định khi volley nhưng dễ mỏi tay, cần kỹ thuật tốt. Gợi ý: Bắt đầu ở 7,8–8,2 oz .

Trung bình (7,8–8,4 oz / ~221–238g): cân bằng lực + kiểm soát , khuyến nghị cho đa số người mới.

Nhẹ (≤7,7 oz / ~218g): linh hoạt, dễ vung, hợp người mới, tay yếu/tiền sử đau khuỷu.

Aluminum Honeycomb: nhẹ, cảm giác “đầm” vừa, ít phổ biến hơn.

Polymer (PP Honeycomb): êm, hấp thụ rung tốt, kiểm soát cao → lựa chọn #1 cho người mới .

Graphite/Carbon fiber: mỏng, nhẹ, độ chính xác & cảm bóng tốt. Gợi ý: Người mới thiên kiểm soát → graphite/carbon ; muốn thêm lực → fiberglass .

Mỏng 13mm: phản hồi nhanh, lực lớn hơn nhưng khó kiểm soát. Gợi ý: 16mm hoặc 14–15mm nếu muốn cân bằng.

Elongated (dài): tầm với xa, lực tốt hơn nhưng sweet spot hẹp hơn. Gợi ý: Chọn chuẩn để ổn định, sau 2–3 tháng hãy thử elongated.

Chuẩn (bản rộng): sweet spot rộng, dễ trúng tâm → hợp người mới.

Chiều dài cán: dài hơn giúp “đòn bẩy” và 2 tay backhand; ngắn cho thao tác cổ tay nhanh.

Nếu phân vân, chọn nhỏ hơn rồi quấn thêm overgrip.

Cách ước lượng nhanh: chu vi 4.125"–4.25" hợp đa số nữ & tay nhỏ ; 4.25"–4.375" cho đa số nam .

Ở khu dân cư yên tĩnh, ưu tiên lõi polymer để giảm tiếng “pop” .

Nếu dự tính vào giải, chọn vợt đạt chuẩn tổ chức/hiệp hội (USAP/IFP approved).

Cao cấp (≥3,5 triệu VND): vật liệu cao cấp (Toray carbon, thermoformed), sweet spot tối ưu, bền tốt—nên cân nhắc sau khi đã chơi ổn định.

Tầm trung (1,5–3 triệu VND): điểm ngọt cho người mới–trung cấp: lõi polymer 16mm, mặt graphite/fiberglass, gia công ổn.

Tiết kiệm (≤1,2 triệu VND): đủ để “làm quen”, nhưng độ bền/độ xoáy hạn chế.

Serve/Return: có thể lặp lại 10–15 quả ổn định.

Drive & volley: bóng ra không “quá nảy”, kiểm soát hướng.

Dink ngắn: bóng đi theo ý, không bị bật quá sâu.

Cầm – vung khô: cổ tay thoải mái, không lắc đầu vợt quá nặng.

Nếu cổ tay/khuỷu nhức sớm , vợt có thể nặng hoặc mỏng quá so với bạn.

Chọn theo mẫu mã/“hot trend” thay vì thông số.

Ham vợt nặng vì nghĩ “đánh mới có lực” → nhanh mỏi, giảm chính xác.

Grip quá to làm căng cẳng tay; quá nhỏ gây vặn cổ tay.

Bỏ qua độ dày: 16mm thường “dễ sống” hơn cho người mới.