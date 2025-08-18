Chiều 18/8 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Tiền Phong tổ chức họp báo công bố giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I năm 2025.

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I - 2025 hứa hẹn hấp dẫn.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.000 người, bao gồm doanh nhân trẻ, nghệ sĩ, VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong nước cũng như quốc tế. Đây không đơn thuần là một giải đấu mà còn là hành trình truyền cảm hứng, tạo cơ hội hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp.

Giải diễn ra từ ngày 19 - 21/9 tại Quảng Ninh. Các nội dung thi đấu chia thành 4 nhóm: Phong trào, Lãnh đạo - Khách mời, Nghệ sĩ - KOLs - Nhà báo và Doanh nhân. Tổng cộng có 22 nội dung đánh đôi, được phân hạng theo độ tuổi và trình độ, bảo đảm tính công bằng và tính cạnh tranh. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 1,5 tỉ đồng.