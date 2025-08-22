XEM VIDEO (nguồn: Youtube TL)

Pickleball – vì sao "môn thể thao quốc dân" đang bùng nổ?

Pickleball là môn vợt kết hợp những yếu tố quen thuộc từ quần vợt (tennis), cầu lông (badminton) và bóng bàn (ping-pong), chơi trên sân nhỏ với lưới thấp, dùng vợt đặc (paddle) và bóng nhựa đục lỗ (wiffle ball).

Nhờ nhịp độ vừa phải, dễ bắt đầu, chi phí thấp, Pickleball đang lan nhanh tại Mỹ, châu Âu, châu Á và đã có mặt tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam. Điểm mạnh của môn này là tính cộng đồng: người mới, trung niên hay lớn tuổi đều có thể tham gia, giao lưu và cải thiện thể lực.

Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam

Luật chơi Pickleball cơ bản (dễ hiểu cho người mới)

Hình thức thi đấu: Đơn (1v1) hoặc đôi (2v2), đôi phổ biến hơn.

Cách tính điểm: Chỉ bên giao bóng ghi điểm. Mỗi pha thắng khi đối thủ đánh ra ngoài, bóng chạm lưới rơi phần mình, hoặc phạm lỗi. Trận thường đến 11 điểm (thắng cách 2).

Phát bóng: Phát xoay chiều chéo sân , dưới tay (underhand) , tiếp xúc bóng dưới hông . Bóng phát phải rơi trong ô phát chéo đối diện.

Quy tắc “Two-Bounce” (hai nảy): Sau cú phát, bóng phải nảy một lần bên nhận, trả lại qua lưới và nảy một lần bên phát trước khi hai bên được đánh không nảy (volley) .

Khu vực “Kitchen” (No-Volley Zone): Vùng 2,13m sát lưới mỗi bên. Không được volley khi đứng trong vùng này. Bạn chỉ bước vào “kitchen” để đánh bóng đã nảy .

Lỗi phổ biến: Chạm lưới, bóng ra ngoài, volley khi chân chạm “kitchen”, phát bóng sai luật, không tuân quy tắc two-bounce.

Sân, vợt, bóng: chọn sao cho đúng – đủ – tiết kiệm

Kích thước sân: 6,10m × 13,41m (bằng sân cầu lông đôi), lưới cao ~86cm giữa sân.

Vợt (paddle): Bề mặt phẳng, không dây. Người mới nên chọn vợt trọng lượng trung bình (7,8–8,4 oz), mặt polymer/graphite để đỡ mỏi tay mà vẫn đủ lực.

Bóng wiffle: Bằng nhựa, có lỗ. Loại indoor (ít lỗ, mềm hơn) và outdoor (nhiều lỗ, cứng hơn). Chơi ngoài trời nên chọn bóng outdoor để ổn định hướng gió.

Giày: Giày court (giống tennis/badminton) hỗ trợ bám sân và đổi hướng nhanh.

Ngân sách khởi điểm: 1–2 vợt + 1 túi bóng + giày cơ bản là đủ để bắt đầu.

5 kỹ thuật Pickleball giúp bạn lên tay nhanh

Dink: Cú chạm ngắn vào “kitchen” khiến đối phương khó tấn công - bí quyết của đôi chuyên nghiệp. Third Shot Drop: Cú thả bóng mềm ở pha thứ ba (sau phát và trả) để giành lại thế trận, tiến gần lưới an toàn. Serve & Return ổn định: Phát sâu cuối sân; trả bóng sâu – bổng để có thời gian lên vị trí. Volleys thông minh: Không cố “đập” mọi bóng; ưu tiên đặt bóng sang góc trống, nhắm vào chân đối thủ. Di chuyển nhỏ (split step): Nhún nhẹ trước khi đón bóng để phản xạ nhanh, đặc biệt hữu hiệu khi xử lý bóng đổi hướng.

Lợi ích sức khỏe: đủ "động lực" để chơi đều mỗi tuần