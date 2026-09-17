Tính năng này phù hợp khi chủ thể đang chuyển động nhanh hoặc khoảnh khắc diễn ra bất ngờ, chẳng hạn chụp trẻ em vui chơi, thú cưng chạy nhảy, người chơi thể thao hoặc những khoảnh khắc cần bắt đúng biểu cảm. Apple cho biết Chụp liên tục có thể sử dụng với cả camera sau và camera trước trên iPhone.

Chụp liên tục (Burst) là tính năng cho phép iPhone chụp nhiều ảnh với tốc độ cao trong một lần thao tác. Thay vì phải nhấn nút chụp nhiều lần, người dùng chỉ cần thực hiện một thao tác và giữ trong khoảng thời gian cần thiết.

Chế độ chụp liên tiếp (Burst Mode) trên iPhone là gì?

Cách kích hoạt và sử dụng chế độ chụp liên tiếp trên iPhone

Đối với iPhone chạy iOS 14 trở lên

Với các mẫu iPhone mới hơn và hệ điều hành iOS 14 trở lên, Apple đã thay đổi cách kích hoạt Burst Mode để ưu tiên tính năng quay video nhanh. Để chụp ảnh liên tiếp, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Camera trên iPhone của bạn.

2. Nhấn và giữ nút chụp (nút tròn màu trắng ở giữa phía dưới màn hình).

3. Ngay lập tức, kéo nút chụp sang bên trái và giữ nguyên. Bạn sẽ thấy một bộ đếm số xuất hiện, cho biết số lượng ảnh đã được chụp.

4. Thả tay ra khỏi màn hình khi bạn muốn dừng chụp.

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Các bức ảnh sẽ được lưu vào thư viện ảnh của bạn dưới dạng một nhóm ảnh liên tiếp.

Đối với iPhone cũ hơn (iOS 13 trở xuống)

Trên các mẫu iPhone cũ hơn hoặc các phiên bản iOS trước iOS 14, việc kích hoạt chế độ chụp liên tiếp đơn giản hơn nhiều:

1. Mở ứng dụng Camera trên iPhone của bạn.

2. Nhấn và giữ nút chụp (nút tròn màu trắng ở giữa phía dưới màn hình) mà không cần kéo sang bên nào.

3. Bạn sẽ thấy bộ đếm số xuất hiện và tăng lên nhanh chóng.

4. Thả tay ra khỏi nút chụp khi bạn muốn dừng chụp.

Tương tự, các bức ảnh sẽ được tự động nhóm lại trong thư viện ảnh.