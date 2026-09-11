Đáng chú ý, iPhone 20 được cho là phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế được làm mới mạnh mẽ, thậm chí có thể tạo ra bước ngoặt tương tự iPhone X.

Apple đang lên kế hoạch ra mắt mẫu iPhone 20 vào năm 2027 để đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi iPhone xuất hiện. Ảnh: Macworld

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch ra mắt một mẫu iPhone đặc biệt vào năm 2027 để đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi iPhone xuất hiện.

Sản phẩm này được cho là sẽ mang đến những thay đổi thiết kế lớn nhất đối với dòng iPhone kể từ iPhone X ra mắt năm 2017.

Điều đó đồng nghĩa người dùng đang cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro có thể sẽ phải đối mặt với một lựa chọn đáng suy nghĩ: sở hữu ngay những nâng cấp phần cứng mới nhất, hay chờ thêm một năm để chứng kiến một thế hệ iPhone có thiết kế hoàn toàn khác biệt.

iPhone 20 có thể là cuộc cách mạng thiết kế tiếp theo của Apple

iPhone được Steve Jobs giới thiệu lần đầu vào năm 2007 và sẽ chính thức bước sang tuổi 20 vào năm 2027. Để kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone đặc biệt với thiết kế táo bạo hơn nhiều so với những thế hệ hiện tại.

Theo Gurman, thiết bị có thể sử dụng kính cong bao quanh toàn bộ các góc và cạnh, đồng thời sở hữu viền màn hình mỏng hơn đáng kể.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 20 có thể mang đến diện mạo gần như một khối kính liền mạch, khi màn hình không còn bị giới hạn rõ ràng bởi các cạnh truyền thống của thân máy.

Bloomberg mô tả đây có thể là "cuộc đại tu lớn nhất" đối với dòng iPhone Pro kể từ iPhone X.

Tuy nhiên, báo cáo hiện chưa tiết lộ thêm những chi tiết cụ thể về cấu trúc màn hình, camera hay cách Apple xử lý các thành phần phần cứng bên trong thiết kế mới.

Ý tưởng này đặc biệt đáng chú ý nếu đặt cạnh những gì iPhone X từng làm được cách đây gần một thập kỷ.

Ra mắt năm 2017, iPhone X là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử thiết kế iPhone.

Đây là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng Face ID thay cho nút Home tích hợp Touch ID.

Việc loại bỏ nút Home giúp Apple mở rộng màn hình về phía các cạnh, tạo nên thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những mẫu iPhone trước đó.

Dù vẫn còn phần khuyết dành cho hệ thống camera TrueDepth, iPhone X đã đặt nền móng cho ngôn ngữ thiết kế được Apple duy trì trong nhiều năm sau đó.

Nếu những thông tin mới nhất là chính xác, iPhone 20 có thể tiếp tục bước tiến này ở mức độ mạnh hơn. Thay vì chỉ mở rộng màn hình về phía các cạnh, Apple được cho là muốn tạo cảm giác màn hình thực sự bao quanh các góc và mép của thiết bị.

iPhone 18 Pro vừa ra mắt. Ảnh: The Verge

Kết quả có thể là một chiếc iPhone với vẻ ngoài gần như toàn kính, trong đó ranh giới giữa màn hình và thân máy được giảm xuống mức tối thiểu.

Đây cũng có thể trở thành một trong những thiết kế mang tính biểu tượng nhất của Apple nếu công ty hiện thực hóa thành công ý tưởng này.

Apple vẫn có thể thay đổi kế hoạch vào phút cuối

Những tin đồn về iPhone kỷ niệm 20 năm đã xuất hiện và thay đổi nhiều lần trong thời gian qua.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Gurman cho thấy Apple dường như vẫn đang tiếp tục phát triển thiết bị này.

Dẫu vậy, giữa một sản phẩm đang được nghiên cứu và một thiết bị thương mại hóa thành công vẫn là khoảng cách rất lớn.

Một thiết kế với kính cong bao quanh các góc và cạnh sẽ đặt ra hàng loạt thách thức về độ bền, khả năng sản xuất, sửa chữa, hiển thị và bảo vệ linh kiện bên trong.

Apple cũng có thể phải điều chỉnh hoặc thu hẹp tham vọng ban đầu nếu quá trình sản xuất hàng loạt gặp trở ngại.

Vì vậy, dù iPhone 20 đang được kỳ vọng là một cuộc cách mạng, người dùng vẫn nên xem đây là thông tin rò rỉ và chưa phải kế hoạch chính thức.

(Theo Macworld, MacRumors)