Apple cung cấp tùy chọn Kết thúc cuộc gọi bằng nút sườn (Prevent Lock to End Call), cho phép người dùng khóa màn hình mà cuộc gọi vẫn tiếp tục.

Bước 1: Trên iPhone, mở ứng dụng Cài đặt.

Bước 2: Cuộn xuống và nhấn vào Trợ năng.

Bước 3: Trong giao diện Trợ năng, chọn Cảm ứng để truy cập các thiết lập liên quan đến thao tác chạm và nút vật lý.

Bước 4: Tìm tùy chọn Ngăn không cho nút Khóa kết thúc cuộc gọi và tắt công tắc bên cạnh.

Sau khi hoàn tất, khi đang gọi điện, người dùng có thể nhấn nút sườn để khóa màn hình mà không làm cuộc gọi bị ngắt.

Việc kiểm soát được hành vi của nút sườn iPhone trong cuộc gọi là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, giúp bạn tránh được những phiền toái không đáng có và tận hưởng trải nghiệm giao tiếp mượt mà hơn. Bằng cách thực hiện vài thao tác đơn giản trong phần cài đặt Trợ năng, bạn đã có thể loại bỏ một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây gián đoạn cuộc gọi.