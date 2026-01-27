Canh Tý sinh năm 1960 (Thổ) Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 mệnh Bích Thượng Thổ, khi bước sang năm Bính Ngọ được Ngọ Hỏa sinh Thổ, là một mối quan hệ tương sinh. Điều này làm giảm đáng kể sự xung khắc của Thái Tuế, giúp bạn có một năm tương đối ổn định hơn so với các tuổi Tý khác. Sự nghiệp: Giai đoạn này, người tuổi Canh Tý có thể muốn nghỉ hưu hoặc giảm bớt công việc. Tuy nhiên, bạn vẫn có cơ hội để tham gia vào các dự án tư vấn hoặc phát triển các sở thích cá nhân. Tài chính: Tài lộc của bạn ở mức trung bình, có thể có các khoản thu bất ngờ từ đầu tư trước đó hoặc các khoản tiền liên quan đến con cháu. Sức khỏe: Trong năm 2026, sức khỏe của bạn khá tốt nhưng cần chú ý đến các bệnh về tiêu hóa, dạ dày và hãy giữ tinh thần thoải mái, lạc quan.

Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 (Mộc) Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thuộc mệnh Tang Đố Mộc. Mối quan hệ Mộc sinh Hỏa của năm 2026 cho thấy bạn sẽ phải bỏ ra nhiều công sức và năng lượng để đạt được thành công. Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều cạnh tranh, dễ bị thị phi. Tuy nhiên, sự kiên trì và kinh nghiệm sẽ giúp bạn vượt qua. Năm nay, bạn cần phải chủ động hơn trong mọi việc. Tài chính: Thu nhập chính ổn định nhưng tiền bạc từ các nguồn phụ không đáng kể. Chi tiêu cần được kiểm soát chặt chẽ. Tình cảm: Gia đạo hòa thuận. Người đã kết hôn cần chú ý đến các mối quan hệ xã hội để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi 12 con giáp 2026 cho thấy, những người tuổi Tý có thể có những khoản thu nhập bất ngờ từ nghề phụ nhưng bạn không nên chủ quan mà phải hết sức thận trọng trong chi tiêu và đầu tư. Ảnh minh họa

Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 (Kim) Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thuộc mệnh Hải Trung Kim. Hỏa của năm 2026 khắc Kim, đây là một trong những tuổi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sự nghiệp: Công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, dễ có tiểu nhân quấy phá. Cần hết sức cẩn trọng trong các mối quan hệ hợp tác. Tinh thần dễ rơi vào trạng thái bất an, hoang mang. Tài chính: Tiền bạc hao tán mạnh, có nguy cơ thua lỗ lớn. Tuyệt đối tránh đầu tư mạo hiểm. Sức khỏe: Bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, dễ bị bệnh tật bất ngờ. Sức khỏe tinh thần cũng dễ bị ảnh hưởng, cần tìm cách giải tỏa stress.

Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 (Thủy) Người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 thuộc mệnh Giản Hạ Thủy. Thủy khắc Hỏa của năm 2026. Mặc dù khắc nhưng lại có sự hỗ trợ của các sao cát tinh nên vận trình có phần khởi sắc hơn so với tuổi Giáp Tý. Sự nghiệp: Sự nghiệp có nhiều biến động nhưng nếu chủ động thay đổi thì sẽ có cơ hội phát triển, cần tận dụng sự thông minh, nhạy bén của mình để tìm kiếm những hướng đi mới. Tài chính: Bạn có dấu hiệu thu nhập bất ngờ từ các nghề phụ hoặc đầu tư nhỏ, tuy nhiên, cũng dễ chi tiêu hoang phí. Bạn cần học cách quản lý tiền bạc. Tình cảm: Tình cảm có nhiều sóng gió, dễ có mâu thuẫn, cãi vã. Người độc thân có nhiều cơ hội nhưng cần cẩn trọng.