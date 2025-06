Thực hiện Nghị định 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/6/2024 về định danh và xác thực điện tử, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã triển khai cấp tài khoản định danh cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ 1/7.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh tổ chức. Ảnh: C06

C06 cho biết, hiện nay có 1.141 dịch vụ công trực tuyến dành cho cơ quan, tổ chức triển khai tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, ngành điển hình như: Bộ Nội vụ có 243 thủ tục, Bộ Giáo dục và Đào tạo 159 thủ tục, Bộ Quốc phòng 266 thủ tục.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 của Nghị định 69/2024/NĐ-CP: "Tài khoản được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cấp cho cơ quan, tổ chức được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025”.

Theo C06, để đảm bảo quyền lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính từ 1/7/2025, việc thực hiện đăng ký tài khoản định danh tổ chức theo quy định với các bước sau:

Bước 1: Người đại diện pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền đăng nhập tài khoản mức độ 2 chọn chức năng tài khoản định danh tổ chức trên ứng dụng VNeID.

Đăng nhập ứng dụng VNeID để đăng ký tài khoản định danh tổ chức. Ảnh chụp màn hình

Bước 2: Kê khai các thông tin về cơ quan, tổ chức;

Bước 3: Gửi yêu cầu đăng ký và chờ kết quả phê duyệt;

Bước 4: Thông tin cơ quan, tổ chức được xác thực với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc được xác minh theo quy định.

Bước 5: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện phê duyệt tài khoản và thông báo cho người đăng ký.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức có thể đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an cấp xã/ tỉnh nơi thuận tiện theo quy định.

Đối với các bộ, ngành đang thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để tích hợp đăng nhập tài khoản định danh điện tử trước 1/7, trình tự các bước thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, như sau:

Bước 1: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công được kết nối hệ thống thông tin do mình quản lý với hệ thống định danh và xác thực điện tử cần bảo đảm Hệ thống thông tin đang quản lý đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Có thể đăng ký tài khoản định danh co quan, tổ chức trên ứng dụng VNeID. Ảnh: HP

Bước 2: Việc kết nối, chia sẻ thông tin thực hiện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản giữa cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử và cơ quan, tổ chức chủ quản cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần kết nối, trong đó nêu rõ phạm vi và mục đích thực hiện kết nối.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày thống nhất bằng văn bản quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành thẩm định, kiểm tra thực tế cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức đề nghị kết nối; trường hợp cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn xem xét, cho phép kết nối không quá 7 ngày làm việc.