Dịch ngôn ngữ bằng iPhone mang đến lợi ích gì?
Ứng dụng Translate có thể dịch hội thoại theo thời gian thực, giúp người dùng trao đổi với người nước ngoài dễ dàng hơn khi du lịch hoặc công tác.
Bạn có thể dịch trực tiếp đoạn văn trên Safari, Mail, Tin nhắn, Ghi chú hoặc nhiều ứng dụng khác mà không cần sao chép sang công cụ dịch riêng.
Nhờ tính năng Live Text, iPhone có thể nhận diện chữ trong ảnh và dịch ngay trên màn hình.
Các công cụ dịch được tích hợp sẵn trong iOS giúp giảm thao tác, đồng thời hỗ trợ dịch nhanh chỉ với vài lần chạm.
Cách dịch ngôn ngữ bất kỳ bằng iPhone vô cùng đơn giản
Dịch bằng tính năng Văn bản trực tiếp (Live Text)
Tính năng Live Text cho phép nhận diện và dịch văn bản xuất hiện trên màn hình hoặc trong hình ảnh.
Cách thực hiện
- Bước 1: Mở Cài đặt (Settings) vào Cài đặt chung (General) trên iPhone.
- Bước 2: Nhấn vào Ngôn ngữ & Vùng (Language & Region).
- Bước 3: Bật tùy chọn Live Text.
Sau khi kích hoạt, iPhone sẽ tự động nhận diện văn bản trong ảnh, camera hoặc ảnh chụp màn hình. Khi bạn chạm vào phần chữ được nhận diện, hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn như Sao chép, Tra cứu, Chia sẻ và Dịch.
Dịch bằng ứng dụng Translate
Cách thực hiện
- Mở ứng dụng Translate.
- Chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ cần dịch.
- Nhập nội dung hoặc nhấn biểu tượng micro để nói.
- Ứng dụng sẽ hiển thị bản dịch gần như ngay lập tức.
Ngoài văn bản, Translate còn hỗ trợ:
- Dịch hội thoại.
- Phát âm bản dịch.
- Lưu các câu thường dùng vào mục Yêu thích.
- Tải ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến (với các ngôn ngữ được hỗ trợ).
Dịch văn bản bằng ứng dụng Camera
Trên các phiên bản iOS mới, ứng dụng Translate hỗ trợ dịch trực tiếp bằng camera.
Cách thực hiện
- Bước 1: Mở ứng dụng Camera và bật Văn bản trực tiếp.
- Bước 2: Hướng camera vào đoạn văn bản và nhấn vào biểu tượng Live Text xuất hiện ở góc khung hình.
- Bước 3: Chọn đoạn chữ → Nhấn Dịch (Translate).
Dịch văn bản trong Ảnh
Nếu đã chụp ảnh trước đó, bạn vẫn có thể dịch nội dung mà không cần chụp lại.
Cách thực hiện
- Mở ứng dụng Ảnh (Photos).
- Chọn bức ảnh có chứa văn bản.
- Nhấn biểu tượng Live Text (nếu xuất hiện).
- Chọn đoạn văn bản cần dịch.
- Nhấn Dịch (Translate).
iPhone sẽ hiển thị bản dịch ngay trên màn hình và cho phép sao chép nội dung nếu cần.