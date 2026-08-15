Dịch ngôn ngữ bằng iPhone mang đến lợi ích gì?

Ứng dụng Translate có thể dịch hội thoại theo thời gian thực, giúp người dùng trao đổi với người nước ngoài dễ dàng hơn khi du lịch hoặc công tác.

Bạn có thể dịch trực tiếp đoạn văn trên Safari, Mail, Tin nhắn, Ghi chú hoặc nhiều ứng dụng khác mà không cần sao chép sang công cụ dịch riêng.

Nhờ tính năng Live Text, iPhone có thể nhận diện chữ trong ảnh và dịch ngay trên màn hình.

Các công cụ dịch được tích hợp sẵn trong iOS giúp giảm thao tác, đồng thời hỗ trợ dịch nhanh chỉ với vài lần chạm.