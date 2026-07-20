Trên iPhone, "nhắn tin bằng giọng nói" có thể được hiểu theo hai cách khác nhau:
- Đọc lời nói để chuyển thành văn bản (Dictation): iPhone sẽ ghi nhận giọng nói và tự động chuyển thành nội dung văn bản để gửi qua Tin nhắn, Zalo, Messenger hoặc các ứng dụng khác.
- Gửi tin nhắn thoại (Audio Message): Ghi âm trực tiếp giọng nói và gửi cho người nhận dưới dạng tệp âm thanh.
Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) > Truy cập Cài đặt chung (General) > Chọn Bàn phím (Keyboard) > Bật Đọc chính tả (Enable Dictation)
Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tính năng này, iPhone có thể yêu cầu bạn xác nhận hoặc cấp quyền sử dụng micro. Hãy chấp nhận để tiếp tục.
Bước 1: Mở ứng dụng soạn thảo văn bản
Bạn có thể sử dụng tính năng này trong hầu hết các ứng dụng cho phép nhập văn bản, như Tin nhắn (Messages), Ghi chú (Notes), Mail, WhatsApp, Zalo, Messenger, hoặc bất kỳ ứng dụng nào có bàn phím ảo.
Bước 2: Kích hoạt bàn phím và biểu tượng micro
Chạm vào trường nhập văn bản để bàn phím ảo xuất hiện. Trên bàn phím, bạn sẽ thấy một biểu tượng micro nhỏ.
Bước 3: Bắt đầu nói
Chạm vào biểu tượng micro. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy một biểu tượng sóng âm thanh hoặc một chỉ báo khác xuất hiện trên màn hình, cho biết iPhone đang lắng nghe. Lúc này, bạn hãy nói rõ ràng, rành mạch nội dung tin nhắn của mình.
Bước 4: Hoàn tất và chỉnh sửa
Khi bạn đã nói xong, chạm lại vào biểu tượng micro hoặc chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình ngoài vùng bàn phím để dừng quá trình đọc chính tả. iPhone sẽ xử lý và hiển thị văn bản đã nhận diện. Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào bằng cách gõ phím như bình thường.
Sử dụng ở nơi ít tiếng ồn để tăng độ chính xác.
Kiểm tra lại nội dung trước khi gửi vì hệ thống có thể nhận diện sai một số từ.
Đảm bảo micro của iPhone hoạt động bình thường.
Cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới để cải thiện khả năng nhận diện giọng nói.
Với tính năng Dictation trực tuyến, cần có kết nối Internet trong một số trường hợp hoặc ngôn ngữ.