Trên iPhone, "nhắn tin bằng giọng nói" có thể được hiểu theo hai cách khác nhau:

Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tính năng này, iPhone có thể yêu cầu bạn xác nhận hoặc cấp quyền sử dụng micro. Hãy chấp nhận để tiếp tục.

Hướng dẫn chi tiết cách nhắn tin bằng giọng nói trên iPhone

Bước 1: Mở ứng dụng soạn thảo văn bản

Bạn có thể sử dụng tính năng này trong hầu hết các ứng dụng cho phép nhập văn bản, như Tin nhắn (Messages), Ghi chú (Notes), Mail, WhatsApp, Zalo, Messenger, hoặc bất kỳ ứng dụng nào có bàn phím ảo.

Bước 2: Kích hoạt bàn phím và biểu tượng micro

Chạm vào trường nhập văn bản để bàn phím ảo xuất hiện. Trên bàn phím, bạn sẽ thấy một biểu tượng micro nhỏ.

Bước 3: Bắt đầu nói

Chạm vào biểu tượng micro. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy một biểu tượng sóng âm thanh hoặc một chỉ báo khác xuất hiện trên màn hình, cho biết iPhone đang lắng nghe. Lúc này, bạn hãy nói rõ ràng, rành mạch nội dung tin nhắn của mình.

Bước 4: Hoàn tất và chỉnh sửa

Khi bạn đã nói xong, chạm lại vào biểu tượng micro hoặc chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình ngoài vùng bàn phím để dừng quá trình đọc chính tả. iPhone sẽ xử lý và hiển thị văn bản đã nhận diện. Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào bằng cách gõ phím như bình thường.