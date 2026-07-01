Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập ứng dụng Phím tắt trên iPhone, sau đó nhấn vào mục Tự động hóa. Chuyển sang giao diện mới, người dùng nhấn vào mục Tự động hóa mới.

Bước 2: Tại giao diện như hình, bạn nhấn vào tác vụ Mức pin để điều chỉnh. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy giao diện điều chỉnh mức độ sạc pin mà bạn cần để bật chế độ thông báo.

Chúng ta nhấn vào Giảm xuống dưới 30% để đặt chế độ thông báo pin yếu trên iPhone xuống dưới 30%. Hoặc bạn có thể điều chỉnh thông qua thanh ngang bên trên. Chọn xong nhấn vào mục Tiếp ở góc phải bên trên.

Bước 3: Trong giao diện này bạn nhấn vào Đọc văn bản. Tiếp tục ở giao diện như hình bạn nhấn vào mục Văn bản rồi nhập nội dung muốn thông báo khi pin yếu.

Bước 4: Tiếp đến nhấn vào văn bản rồi điều chỉnh chế độ đọc thông báo. Nhấn vào biểu tượng mũi tên xổ xuống để hiển thị các tùy chỉnh. Cuối cùng nhấn Xong để lưu lại tác động này.

Bước 5: Người dùng nhấn vào tác vụ thông báo pin yếu trên iPhone để điều chỉnh. Chuyển sang giao diện mới tại Tự động hóa, bạn nhấn vào Chạy ngay lập tức.

Bước 6: Bên dưới có tùy chọn Thông báo khi chạy để kích hoạt nếu bạn cần. Cuối cùng nhấn vào mục Xong để lưu lại. Như vậy bạn đã tạo thông báo pin yếu trên iPhone bằng Siri. Trong trường hợp bạn muốn xóa thì chỉ cần gạt tác vụ từ phải sang trái để Xóa là được.

Thiết lập Siri thông báo khi pin yếu là một mẹo hữu ích giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng iPhone. Chỉ với vài bước trên ứng dụng Phím tắt, bạn có thể nhận cảnh báo bằng giọng nói ngay khi pin giảm đến mức mong muốn, hạn chế tình trạng thiết bị hết pin đột ngột và nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.