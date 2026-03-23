Định danh điện tử trên iHanoi là gì?
Định danh điện tử trên iHanoi là quá trình xác thực danh tính người dùng bằng thông tin cá nhân (như CCCD, số điện thoại) để:
- Xác minh người dùng thật
- Bảo mật tài khoản
- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Việc định danh giúp hệ thống liên kết dữ liệu với các nền tảng quản lý của cơ quan nhà nước, đảm bảo tính chính xác và an toàn.
Định danh điện tử trên iHanoi có bắt buộc không?
Câu trả lời ngắn gọn: Không bắt buộc trong mọi trường hợp. Cụ thể như sau:
Trường hợp người dân không cần định danh nếu:
- Chỉ xem thông tin, tin tức
- Tra cứu cơ bản
Trường hợp người dân cần định danh nếu:
- Nộp hồ sơ dịch vụ công
- Gửi phản ánh có xác thực
- Sử dụng tính năng liên quan dữ liệu cá nhân
Theo định hướng chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc định danh điện tử sẽ ngày càng được khuyến khích để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
Cách định danh điện tử trên iHanoi như thế nào?
Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản
- Mở ứng dụng iHanoi
- Đăng nhập bằng số điện thoại
Bước 2: Truy cập mục định danh
- Vào Tài khoản cá nhân
- Chọn Xác thực/Định danh điện tử
Bước 3: Nhập thông tin cá nhân
- Số CCCD
- Họ tên, ngày sinh
- Thông tin liên hệ
Bước 4: Xác thực OTP hoặc liên kết hệ thống
- Nhập mã OTP gửi về điện thoại
- Hoặc liên kết với hệ thống định danh quốc gia (nếu có)
Bước 5: Hoàn tất xác thực
- Hệ thống xác nhận định danh thành công
- Tài khoản được nâng cấp quyền sử dụng
Lưu ý: Thông tin phải trùng khớp với dữ liệu quốc gia để tránh bị từ chối.
Khi nào nên thực hiện định danh điện tử?
Bạn nên định danh ngay khi:
- Có nhu cầu sử dụng dịch vụ công online
- Cần gửi phản ánh chính thức đến cơ quan chức năng
- Muốn tăng bảo mật tài khoản
Lợi ích của việc định danh trên iHanoi
- Tăng độ tin cậy khi sử dụng dịch vụ
- Truy cập đầy đủ tính năng nâng cao
- Giảm sai sót khi xử lý hồ sơ
- Được ưu tiên xử lý phản ánh