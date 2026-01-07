Ngày 7/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc đưa Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động đã giúp hệ thống máy chủ phân tích AI của Trung tâm được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua đó, lực lượng CSGT có thể phát hiện vi phạm, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Người dân có thể theo dõi việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng iHanoi. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý: trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh minh hoạ về thông báo vi phạm trên iHanoi gửi đến chủ phương tiện. Ảnh chụp màn hình

Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, việc xử lý vi phạm thông qua ứng dụng iHanoi được thực hiện theo quy trình khép kín.

Cụ thể, khi hệ thống phát hiện hành vi vi phạm, thông báo kèm theo đầy đủ thông tin và hình ảnh vi phạm sẽ được gửi trực tiếp đến chủ sở hữu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh vi phạm được gửi qua iHanoi. Ảnh chụp màn hình

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông – Thông báo phạt nguội” để xem thông tin, hình ảnh vi phạm. Trường hợp chưa đồng tình với nội dung thông báo, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan Công an để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp đồng ý, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Hình ảnh vi phạm được gửi qua iHanoi. Ảnh chụp màn hình

Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan Công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên ứng dụng iHanoi. Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại qua hệ thống.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính đã được xác nhận, cơ quan Công an ban hành quyết định xử phạt và gửi cho người vi phạm thông qua ứng dụng iHanoi.

Công dân sẽ nhận thông báo về quyết định xử phạt trên iHanoi. Ảnh chụp màn hình

Sau khi nhận được quyết định xử phạt, người vi phạm kiểm tra các thông tin liên quan như thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.

Hình ảnh biên lai xử phạt. Ảnh chụp màn hình

Khi việc thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị biên lai nộp phạt và tự động cập nhật dữ liệu. Cơ quan Công an kiểm tra, xác nhận việc chấp hành quyết định xử phạt, sau đó ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ; đồng thời gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ô tô (nếu có).