XEM CLIP (Nguồn: Công an cung cấp)

Từ hôm nay (11/11), người dân có thể tự khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Việc khai báo dữ liệu nằm trong kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe của Công an TP Hà Nội.

Để thực hiện khai báo, người dân cài đặt và mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại di động, sau đó, đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại (nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký) hoặc đăng nhập thông qua ứng dụng VNeID.

Người dân được tự khai báo thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng iHanoi. Ảnh: Đình Hiếu

Tiếp đó, người dân chọn mục "Làm sạch dữ liệu" trên màn hình chính của ứng dụng iHanoi rồi tiến hành khai báo thông tin về "Giấy phép lái xe" và "Đăng ký xe".

Người dân kê khai thông tin theo bảng khai báo trên iHanoi. Ảnh chụp màn hình

Đối với mục "Giấy phép lái xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy phép lái xe lên hệ thống.

Tương tự, đối với mục "Đăng ký xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy chứng nhận đăng ký xe lên hệ thống.

Đáng chú ý, khi khai báo trên ứng dụng iHanoi, người dân cũng có thể khai báo hộ người khác bằng cách tích vào mục "Khai hộ".

Làm sạch dữ liệu 8 triệu xe và 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe

Trước đó, ngày 10/11, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe và tập huấn cho lực lượng cảnh sát khu vực của 126 xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết lực lượng công an thành phố đang tiến hành rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, khoảng 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe, đồng thời số hóa gần 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang được quản lý.

“Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ hình thức thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng iHanoi. Phương pháp này giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian xử lý thủ công cho cán bộ, chiến sĩ; tiết kiệm chi phí in ấn đồng thời nâng cao độ chính xác nhờ việc đối soát dữ liệu thu thập được với dữ liệu do Cục CSGT cung cấp”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.