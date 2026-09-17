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  • Cách đổi icon iPhone bằng ứng dụng Phím tắt (Shortcuts)
  • Tận dụng tối đa khả năng cá nhân hóa iPhone

Cách đổi icon iPhone bằng ứng dụng Phím tắt (Shortcuts)

Bước 1: Mở ứng dụng Phím tắt -> chọn dấu cộng + góc phải màn hình -> Mở ứng dụng.

Cach doi icon iPhone 1.png

Bước 2: Ấn giữ Ứng dụng -> Đầu vào phím tắt -> Không nơi nào.

Cach doi icon iPhone 2.png

Bước 3: Ấn chọn Thêm vào Màn hình chính -> Đổi tên tại Phím tắt mới -> Chọn ảnh.

Cach doi icon iPhone.png

Bước 4: Chọn ảnh mà bạn muốn đổi -> Chọn.

Bước 5: Ấn chọn Thêm -> ứng dụng của bạn đã thay đổi giao diện icon trên màn hình điện thoại.

Tận dụng tối đa khả năng cá nhân hóa iPhone

- Sử dụng các widget tùy chỉnh để hiển thị thông tin hữu ích hoặc tạo điểm nhấn thị giác trên màn hình chính.

- Chọn hình nền phù hợp với chủ đề icon của bạn. Có rất nhiều ứng dụng cung cấp hình nền động hoặc tĩnh đẹp mắt.

- Tùy chỉnh các màn hình chính khác nhau cho từng chế độ Tập trung (ví dụ: màn hình làm việc, màn hình giải trí) để thay đổi giao diện theo ngữ cảnh sử dụng.

Với những hướng dẫn chi tiết và các lưu ý quan trọng trên, hy vọng bạn đã nắm rõ cách đổi icon iPhone rất đơn giản. Hãy thỏa sức sáng tạo và biến chiếc iPhone của mình thành một tác phẩm nghệ thuật phản ánh đúng phong cách của bạn. Đừng ngại thử nghiệm các ý tưởng mới để tìm ra giao diện ưng ý nhất, mang lại trải nghiệm sử dụng điện thoại thú vị và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.