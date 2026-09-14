Tính đến sáng Chủ nhật, phần lớn phiên bản và cấu hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn được Apple cam kết giao đúng lịch. Đây là diễn biến khá bất thường nếu xét đến sức hút vốn có của dòng iPhone Pro ngay sau khi mở đặt trước.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa tạo ra cơn sốt. Ảnh: Appleinsider

Có một số nguyên nhân có thể lý giải cho tình trạng này. Đáng chú ý nhất là khả năng một bộ phận khách hàng đang trì hoãn quyết định mua iPhone 18 Pro để chờ mẫu iPhone Duo màn hình gập.

Đợt đặt trước iPhone Duo dự kiến bắt đầu vào ngày 16/10. Với mức giá cao hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max, người dùng có thể đang cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định xuống tiền.

Một số khách hàng thậm chí có thể đang "gom từng đồng" để dành ngân sách cho chiếc iPhone màn hình gập được chờ đợi từ lâu.

Apple có thể đã chuẩn bị lượng iPhone 18 Pro lớn hơn

Một khả năng khác là Apple đã chủ động sản xuất lượng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lớn hơn trong năm nay.

Khi nguồn cung ban đầu dồi dào, thời điểm các mẫu máy bắt đầu chuyển sang trạng thái "hết hàng" hoặc lùi lịch giao sẽ đến muộn hơn, ngay cả khi doanh số thực tế vẫn tương đối tốt.

Nói cách khác, việc phần lớn iPhone 18 Pro vẫn giao đúng ngày 18/9 chưa chắc đồng nghĩa sức mua quá yếu. Apple có thể đơn giản đã chuẩn bị nguồn hàng tốt hơn để tránh tình trạng khan hàng thường thấy trong những ngày đầu mở bán.

Tuy nhiên, diễn biến thời gian giao hàng hiện tại vẫn cho thấy một số phiên bản đang được khách hàng lựa chọn nhiều hơn những phiên bản khác.

Với iPhone 18 Pro, hầu hết cấu hình vẫn được dự kiến giao vào ngày 18/9.

Ngoại lệ là các phiên bản màu Burgundy và Silver với dung lượng 256GB và 512GB.

Những cấu hình này hiện đã bị đẩy thời gian giao hàng sang khoảng 24-29/9.

Điều đó cho thấy nhu cầu đối với một số màu sắc và dung lượng nhất định đang cao hơn nguồn cung ban đầu, nhưng chưa đủ để khiến phần lớn dòng iPhone 18 Pro rơi vào tình trạng giao hàng kéo dài.

iPhone 18 Pro Max được quan tâm hơn, nhưng chưa tạo ra "cơn sốt"

Tình hình với iPhone 18 Pro Max có phần khác biệt. Một số cấu hình của mẫu máy cao cấp nhất đã ghi nhận thời gian giao hàng bị đẩy sang tháng 10, cho thấy sức mua có phần tốt hơn iPhone 18 Pro.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max màu Burgundy với các tùy chọn dung lượng 256GB, 512GB và 1TB hiện được dự kiến giao trong khoảng 6-13/10.

Các phiên bản Glacier 256GB và 512GB, Black 256GB cùng Silver 256GB và 512GB cũng có thời gian giao tương tự.

Trong khi đó, phiên bản Black 512GB và Glacier 1TB được dự kiến giao trong khoảng 24-29/9.

Những cấu hình iPhone 18 Pro Max còn lại hiện vẫn được Apple lên lịch giao vào ngày 18/9.

Một chi tiết đặc biệt đáng chú ý là iPhone 18 Pro Max dung lượng 2TB vẫn được giao đúng ngày mở bán 18/9.

Nguyên nhân có thể nằm ở mức giá lên tới 2.499 USD, khiến Apple có thể đã đánh giá quá cao nhu cầu đối với một chiếc iPhone sở hữu bộ nhớ trong 2TB.

Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người dùng đối với iPhone 18 Pro Max có sự phân hóa khá rõ rệt.

Những phiên bản dung lượng phổ biến đang có dấu hiệu khan hàng, trong khi cấu hình 2TB đắt đỏ nhất vẫn còn nguồn cung.

Năm nay, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD cho phiên bản 256GB. Bản 512GB có giá 1.399 USD, 1TB ở mức 1.799 USD và phiên bản 2TB lên tới 2.399 USD.

Với iPhone 18 Pro Max, giá khởi điểm cao hơn 100 USD, ở mức 1.299 USD cho 256GB. Phiên bản 512GB có giá 1.499 USD, bản 1TB là 1.899 USD, trong khi tùy chọn 2TB có giá tới 2.499 USD.

Mức giá này khiến iPhone 18 Pro Max 2TB trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay, đồng thời có thể thu hẹp đáng kể nhóm khách hàng sẵn sàng mua ngay khi mở đặt trước.

(Video trên tay iPhone 18 Pro Max. Nguồn: The Verge)

Nếu nhu cầu không tăng mạnh trong phần còn lại của cuối tuần, diễn biến này sẽ đặt Apple trước một bài toán đáng chú ý.

Công ty có thể phải tìm cách giải thích về sức mua khác thường của iPhone 18 Pro Max, đặc biệt trong bối cảnh đây vốn là dòng sản phẩm thường tạo ra lượng đơn hàng rất lớn ngay sau khi mở bán.

Điều đáng chờ đợi hơn là liệu sự im ắng này có thực sự phản ánh nhu cầu iPhone 18 Pro thấp hơn kỳ vọng hay chỉ là kết quả của việc Apple chuẩn bị nguồn cung dồi dào hơn.

Bên cạnh đó, thời điểm đặt trước iPhone Duo vào tháng 10 cũng có thể đang khiến một bộ phận người dùng trì hoãn mua iPhone 18 Pro Max.

(Theo PhoneArena, The Verge)